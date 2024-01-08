山東狠女為屈錢竟即場拔陰毛丟進火鍋　店家一招「回敬」她即道歉

閉路電視都錄下來了啦！內地山東近日出現一位缺德女食客，想吃東西免費外加3倍「賠償金」，竟把自己的陰毛拔下來丟進火鍋裏，最後被揭發才向老闆認錯求饒。



據內地媒體報道，全案發生在山東省濰坊的某間火鍋店，當時這位年輕女食客被閉路電視拍到把手伸到褲子裏一段時間後，拔出陰毛丟進火鍋，還搓手指確認已丟入，當時她舉動完成後，還生氣地喊店員來說：「火鍋裏面有體毛！」當場要3倍的「賠償金」。

女生不顧儀態衛生想呃賠償，卻沒發覺餐廳閉路電視已拍下她的舉動：（按圖了解）

店員當下無法做決定，立馬回報店長姜先生。姜男隔天趕來調閱閉路電視發現一切，此時該名女食客也剛好打來再次討錢，於是回覆：「醫院開證明出來，我們就賠償。」而他也同時將這位女食客的行為，上載到微博上。

後來女客發現自己的罪證已經被上載上網，態度立即轉變，趕忙打去店內道歉，除了迅速歸還當天的餐費，也希望店家可以把影片刪掉，姜店長最後心軟答應沒報警，只把那個被陰毛污染的鍋子丟了，不過網民們覺得姜店長太過仁慈：

．「這人太吃毛了」

．「敲詐勒索」

．「世界之大，無奇不有」

．「這種就應該報警，讓她漲漲記性」

．「小仙女的仙毛讓你的破店蓬蓽生輝」

．「店家應該報警」



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