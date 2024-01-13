前度控隨身帶套、出軌約炮後｢退出演藝界｣　歌手霍尊傳將正式復出

現年33歲的內地男歌手霍尊，2021年被交往9年的前女友爆出，戀愛期間出軌約炮以及大量露骨聊天記錄，一度引起廣泛關注，霍尊亦在事件發酵數日後宣布「退出演藝界」。不過，近日有網傳消息指，霍尊即將正式復出，復出後的首個舞台是2024瀋陽春節戲曲晚會。



有網傳消息指，霍尊即將正式復出。（搜狐娛樂）

綜合內媒報道，2024瀋陽春節戲曲晚會將於2月2日晚7時30分舉行，節目將匯聚十多個劇種的40位名家和青年領軍人物，霍尊則是以瀋陽籍著名青年歌手的身份參加演出，將演唱代表作《卷珠簾》，疑似是復出後的首個舞台。

目前，消息仍待確認，但相關晚會海報已經釋出，顯示霍尊留着標誌性長頭髮，身穿黑色馬褂、十分飄逸，而面部表情較為冷淡，與以往相似。

相關消息傳出後，引發網民熱議：

「果然內娛沒有底線可言。」

「污了我的眼我的耳。」

「這人品還出來，不是帶壞年輕人嘛。」

「一個低俗沒有道德底線的人還能出來刷國人眼球？」

「很多有名男明星以前又不是沒有出格的言論，不照樣風生水起。」



陳露曾發表千字長文，控訴霍尊涉嫌戀愛期間出軌（點圖放大）：

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霍尊此前被交往9年的前女友陳露爆出，感情不忠、私下找砲友、冷暴力手段逼分手，更曝光其在名為「滬上情慾流」群組中的露骨聊天記錄，包括在私人影院與樂手性愛、「隨身帶套」、「一晚三槍」等。

2021年8月14日，因事件的持續發酵，霍尊宣布告別演藝圈。但其後事件出現逆轉，陳露反遭質疑設局陷害，她涉及敲詐勒索案已於2021年9月18日正式立案；同年12月23日被取保候審。2022年12月22日，該案件移送上海市徐匯區檢察院，進入審查起訴階段。