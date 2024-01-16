74人旅行團遊麗江被強制要求付費騎馬　官方立案調查三家旅遊公司

有遊客反映，近日隨旅行團到雲南麗江旅遊時，被導遊強制要求付費騎馬，否則不讓離開。

1月16日，麗江市委宣傳部稱，涉事的三家旅遊公司涉嫌違法違規，麗江市文化和旅遊局已立案調查。



遊客反映稱，近日參加旅行團到雲南麗江旅遊，全團共74人，他們一行人被旅行團帶到茶馬古道後，被強制要求付費騎馬，「網上收費幾十塊錢，必須要自費220元（人民幣，下同），要麽交200元，不然不讓走」。

1月14日，麗江市文旅局工作人員，遊客與導遊起爭執後報警，未產生費用。麗江市委宣傳部工作人員，政府高度重視此事，要求徹查清楚。

1月16日，針對強制要求消費騎馬一事的調查結果已經出爐。麗江市委宣傳部通報，經核查，反映情況的遊客余先生一行74人在貴州通過貴州黔遊旅行社報團參加雲南遊，該旅行社工作人員豐某全程陪同。

貴州黔遊旅行社委托雲南海外國際旅遊集團控股雲南分公司接待該旅遊團雲南段的行程，雲南海外國際旅遊集團控股雲南分公司又將團隊委托給雲南摘星樓國際旅行社接待，雲南摘星樓國際旅行社又委托麗江三多旅行社負責接待麗江段行程。

1月7日下午3時許，該旅行團到麗江後前往拉市海雲端馬場遊覽，期間遊客因騎馬價格與旅行社產生分歧，貴州黔遊旅行社豐某按照雲南海外國際旅遊集團控股雲南分公司史某某的要求告知遊客：「要麽自費參加騎馬活動，要麽補交200元/人」，引起遊客不滿。

該團遊客田女士報警，拉市派出所民警出警協調後，該旅遊團隊未參與騎馬項目，未產生費用，旅行社安排遊客返回城區入住酒店。1月9日，該旅遊團完成行程後離開麗江。

經初步調查，雲南海外國際旅遊集團控股雲南分公司、雲南摘星樓國際旅行社和麗江三多旅行社涉嫌違法違規，目前麗江市文化和旅遊局已立案調查，一經查實，將按程序依法嚴處。