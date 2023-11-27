缺德大媽參觀兵馬俑　竟向坑內吐痰彈煙頭　惡行被拍下遭館方調查

陝西西安秦始皇兵馬俑被稱為「世界第八大奇跡」，是世界上保存得最完整的古代軍事遺跡之一。日前一名大媽前往參觀，不只向坑中吐痰，還將煙頭直接彈進去，缺德惡行曝光，引發眾怒。



上千年的古蹟遺址，豈能讓人這樣破壞！（按圖了解）

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網傳影片中，這名大媽年約6、70歲，身穿紅色大衣，應是跟團出遊，一行人前方有領隊手持小旗導覽解說，只見該名大媽在沿着俑坑四周走道參觀時，先是撇頭「呸」地一聲，「順口」將痰就往兵馬坑中吐，沒過多久，又使出「彈指神功」將煙頭往坑中扔，動作看似十分自然熟稔。

據《沸點視頻》報道，兵馬俑博物館工作人員於11月26日表示，已接到遊客反映此事且看過影片，目前正在調查，處理結果以官方通報為準，已向文物保護部門反映，是否有文物損壞待鑒定。另據《猛獁新聞》報道，博物館工作人員表示，館內不允許抽煙，每天安檢都要查獲很多打火機，「怎麼帶進去的我們去調查，這些行為都是遊客的個人素質問題」。

對於大媽的缺德行為，引發大批網友不滿，紛紛留言狠批：

．「把她60歲以上所有景點免費的待遇取消」

．「這些人對歷史沒得任何敬畏之心，不知道還花錢去這些地方幹甚麼」

．「秦始皇不會放過這種人的」



也有人認為博物館管理失職：

．「難道不也反映出博物館安檢，消防安檢？薄弱嗎？」



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