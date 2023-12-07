中國遊客威尼斯坐貢多拉慘「翻船」全員變落湯雞　疑亂動拍照釀禍

撰文：聯合新聞網
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許多旅客到意大利水都威尼斯遊玩時，都會搭乘當地著名的木造小船「貢多拉」（Gondola）遊玩威尼斯河。

但在3日卻傳出一團中國旅客，疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆，讓這群中國旅客全員落水，泡在冰冷的河水裡。

落水黑衣女狂呼「喔買尬（Oh my god）」稱不會游泳（點圖放大瀏覽）：

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當地媒體報導，據悉當時船上有5名中國旅客，正搭乘貢多拉小船遊威尼斯河。

不過正準備通過一處矮橋時，船夫向遊客們強調由於船隻要通過小橋，船體重心必須放低，因此他要求遊客們在通過這一段時，要坐好不要亂動，這樣他才可以好好掌舵。

結果這5人為了拍照，完全無視船夫的警告，執意走來走去，結果貢多拉果真翻船，連船夫都都掉進冰冷的水中。

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從畫面中可以看到，所有人都相當狼狽，抱著船身深怕沉下去。

其中一名身穿黑衣的女子，情緒相當激動，似乎沒力氣自行爬上船，一度崩潰大喊「喔買尬（Oh my god）」、「我不會游泳」，並全程緊握手機。

據了解，船夫自己雖然也落水，但仍完成初步救人工作，依序把遊客帶上岸，未有人傷亡，當地人也協助他們擰乾衣物。

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威尼斯貢多拉協會2020年宣布，由於「遊客平均體重不斷的增加」，每艘船的人數限制由原先的6人減少為5人。

在大運河（Canal Grande）上行駛的da parada貢多拉雖然乘載量較大，但乘客人數也從原先的14人減少到12人。

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