三亞一酒店浴室玻璃門突炸裂　母捨命護子全身多處割傷

來自黑龍江哈爾濱的張先生反映，1月初與妻兒到海南三亞旅行，結果酒店浴室的玻璃門突然炸裂，妻子為保護孩子，身體多處被玻璃割傷，大拇指肌腱和左手手腕筋被割折。

事後，張先生發現浴室玻璃門膠條有老化現象，目前酒店方未說明玻璃門炸裂具體原因，雙方未就賠償方案達成一致。



張先生介紹，1月9日，他們一家入住預訂的三亞灣紅木林木棉酒店，入住時已發現洗手間浴室門有些老舊，「當時拉門就拉不動，索性就半掩着門了」。當晚9時許，妻子幫孩子洗澡後準備將浴室門開大點，「 結果剛碰到，（浴室玻璃門）就炸裂了，全部都炸裂了」。

三亞灣紅樹林木棉酒店的浴室玻璃門炸裂。（大皖新聞）

張先生稱，妻子第一時間保護孩子，孩子因此沒有受傷，只是受到驚嚇，但炸裂四濺的玻璃導致妻子全身多處劃傷，「腳上的傷口算輕的，肉已經翻了出來，右手大拇指的肌腱和左手手腕的筋都被割折了」。

他表示，妻子當晚被緊急送到三亞市中心醫院，「那個主任就說，她的手後期恢復起來會很麻煩，不一定能恢復到和以前一模一樣，恢復不樂觀的話還得重新二次手術」。

張先生透露，妻子的右手大拇指肌腱和左手手腕的筋都被割折。（大皖新聞）

目前，酒店已承擔張妻的住院費用。張先生認為，妻子需要長時間康復，甚至可能會有後遺症，工作更因為手部的傷勢被嚴重影響，因為要求酒店賠償康復和治療費用以及誤工費共7萬元，但酒店方只願意賠償1.5萬元，「這個我是不同意，如果協商不成我們只能走正常的一個（法律）流程」。

三亞灣紅樹林木棉酒店的工作人員回應稱，酒店已交由律師處理此事，「目前解決之前不作任何回覆」。三亞天涯區文旅局已介入處理事件。