廣東國資企業領導遭前妻舉報：趁老婆懷孕出軌、共同財產打賞小三

廣東一國資企業領導疑似婚內出軌女同事，涉及婚外情的材料在網上流傳，引發網民關注。據了解，爆料者自稱為廣東順德中心城區城市管理有限公司風控合約部主管黃某的前妻，她指出，她在懷孕期間，老公黃某與部門同事張某出軌，且雙方的偷食行為肆無忌憚，黃某多次把夫妻共同財產「打賞」給小三張某，這令她難以接受，她希望向「小三」張某追回婚內黃某所贈予張某的所有禮物、資金。



1月16日，廣東順鐵控股有限公司回應稱，對此事高度重視，並於當天迅速組織相關部門成立調查組，同時暫對涉事員工停職進行調查。



《廣州日報》報道，網絡流傳一份長達11頁的爆料，是一名離異女子寫給廣東順鐵控股有限公司、廣東順德中心城區城市管理有限公司領導等人，文檔創建於2024年1月13日。

爆料女子自稱為廣東順德中心城區城市管理有限公司風控合約部主管黃某的前妻，爆料文檔詳細闡述了她與黃某相戀、結婚，以及黃某與部門同事張某出軌的過程，其中或涉及作風不正問題，她請求紀檢部門介入。

爆料女子稱，自己與黃某已於2023年8月辦理離婚手續，但因種種原因，雙方仍在同一屋簷下生活。該女子表示，由於孩子尚小，她希望向張某追回婚內黃某所贈予張某的所有禮物、資金。

涉事的男子黃某則否認出軌一事，他指出，對於網上流傳的材料，肯定是不實的。黃某表回應稱，因相關問題涉及我個人以及公司，「我會向公司匯報，適時會進行回應。」

1月16日，廣東順鐵控股有限公司回應稱，對此事高度重視，並於當天迅速組織相關部門成立調查組，同時暫對涉事員工停職進行調查。

據了解，廣東順德中心城區城市管理有限公司，成立於2017年，是一家以從事公共設施管理業務為主的企業。廣東順鐵控股有限公司（佛山市新城開發建設有限公司）是順德區國資三大平台公司之一。

網民點睇：

每次基本都是妻子舉報才被查……

這樣的事太普遍了，沒幾個人能經得起調查，所以我們現在對外國總是畏手畏腳的，沒有亮劍的膽量。

國企等等工作是不是太閒了，天天花邊新聞不斷。

建議國企、政府事業單位推行996，一起卷。

