疑因存款取不出　貴州一農村消費合作社服務點被砸　官方介入

貴州省畢節市七星關區清水鋪鎮的畢節農村消費合作社清水鋪服務部，近日疑因存款取不出，營業大廳遭到打砸，引發關注。畢節市供銷合作社聯合社社員股金監管科周三（17日）回應，具體的情況正在調查核實中，現場已經穩定，當局也在積極推動問題的解決。



網傳影片顯示，現場一片狼藉，大廳的座椅被人推倒，盆栽碎了一地。發布者在評論區表示，之所以被打砸，是因為存款取不出來。據一位不具名的儲戶介紹，大家之所以願意把錢存入畢節農村消費合作社，是因為他們的存款利息比周邊高，現時出事了，大家都擔心自己的存款打水漂，所以經常有儲戶去各個服務部要求取走存款，但都失敗，因此常有衝突發生。

事發地派出所工作人員表示，鎮政府正在處理事件，儲戶已經到派出所登記了存款的金額。隨後鎮政府工作人員表示，具體可以等官方通告。

據天眼查顯示，畢節農村消費合作社有限責任公司成立於2015年，是一家以從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。該企業注冊資本4000萬元（人民幣．下同），實繳資本3600萬元，有8名股東，其中7名為個人，另一個為貴州省畢節市農產品公司，持股比例10%。貴州省畢節市農產品公司控股方為畢節地區供銷社（現畢節市供銷合作社聯合社），100%持股。

2023年10月31日，畢節農村消費合作社有限責任公司曾發布《畢節農村消費合作社有限責任公司關於社員資金風險化解處置告知書》，稱近期以來，諸多因素混合發酵，公司營業機構群體擠兌，公司已喪失流動支付能力，兌付困難。而處置化解時限為2024年12月31日前全面化解處置完畢；社員債務化解處置方式為資產抵償、股權置換、現金清償。