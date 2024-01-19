農村漢難搵老婆　廣東一村出招：每促1男青年結婚　紅娘獲獎600元

內地農村男子結婚難已成社會問題，位於廣東河源市龍川縣鐵場鎮的鐵東村，近日便因一份題為《鐵東村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》的文件而受到輿論關注。該村出台了紅娘獎勵辦法，若促成一名男青年結婚，可獎600元（人民幣．下同）。



據介紹，鐵東村男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年人婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年人早日完婚，經鐵東村相關會議研究決定，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，村委會給予600元介紹費予以獎勵，自2024年2月9日起執行，試行3年。

鐵東村發布《鐵東村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》。（澎湃新聞）

周四（18日）下午，龍川縣鐵場鎮工作人員證實，激勵辦法由鐵東村召開村民委員會制定，主要是為了解決該村未婚男青年的婚戀問題，沒有其他任何目的。就資金來源，鐵東村黨支部書記黃小強介紹，該村通過駐村幫扶單位和外出鄉賢支持的86萬元捐款投入太陽能光伏電站項目，每年產生7萬多元的收益，然後這些收益會再被用於獎教獎學等公益活動，包括激勵紅娘的「介紹費」。至於村內男「光棍」數量，他介紹，全村戶籍人口約3000人，20歲以上40歲以下的單身男青年約有240人。

事實上，今次激勵紅娘牽線的做法並非全國首例，去年初，河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會曾發出《關於成立大齡男青年紅線團的啟事》，稱村委會擬每年拿出2萬元作獎勵，每撮合一對成親結婚，牽線人可獲1000元。同年11月，陜西寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊村發布《相家莊村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》稱，紅娘如給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚，可獲村委會給予1000元介紹費以獎勵，並從2024年1月1日起實施。