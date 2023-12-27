重慶23歲智障女與五旬漢結婚惹質疑　官方通報：女方明確點頭同意

網傳重慶彭水縣疑似智力有障礙，且身患殘疾的年輕女子呂某，在一名年過半百的男子攙扶下登記結婚。不少網民擔心當中有違法情形，官方其後介入調查。

12月26日晚，彭水苗族土家族自治縣民政局通報稱，雙方是在呂某明確點頭表示同意的情況下結婚。



通報稱，經走訪調查，呂某從小因生長發育異常，行動不便，存在語言功能障礙，有一定的自理能力。2023年1月25日，呂某經人介紹與未婚的男子張某認識，經過一段時間的相處，在張某的照料下呂某的身體和生活狀況逐步向好，呂某本人、親屬和鄰居認為張某對待呂某較好，男女雙方及家人均感到滿意。

2023年12月20日，呂某在其家人和愛心人士的陪同下，同張某到縣婚姻登記處辦理結婚登記手續。在辦理結婚登記的過程中，針對呂某的特殊情況，工作人員多次詢問呂某是否願意與張某共同生活並登記結婚，在呂某明確點頭表示同意的情況下，工作人員為其辦理結婚證。

長期幫助呂某的愛心人士梁某和張某也全程見證辦證過程。目前，呂某和張某按規定享受農村低保及殘疾人相關政策幫扶，生活有保障。

據此前報道，呂某今年23歲，其父母在她年幼時已離婚，她由爺爺奶奶養大。由於她無法用言語清楚表達其意願，不少網民擔心男方娶她只為生育，甚至質疑民政局「就這麽給辦了（結婚）證？」。彭水苗族土家族自治縣民政局、彭水縣婦聯、殘聯等單位立即組織專班調查事件。

《極目新聞》報道，彭水縣一名知情村民華先生介紹，有朋友經常去幫助呂某，她確實有輕微的智力殘疾，不能正常說話，但能分清楚好壞，每次有志願者去探訪時，她都會很開心。

華先生表示，呂某父親已去世，她一直與爺爺生活，平時基本不能自理，連走路都成問題。幾年前，有幾名愛心志願者開始幫助她康復，現在她已能走路，也能做些簡單的家務；張某確實已經50多歲，是正常人，只是家中貧窮，一直沒有結婚，也願意照顧呂某，在呂某親兄長等雙方家人的見證下，兩人便領證結婚。