安徽春晚喜劇演員跳科目三畫面流出　網民罵翻：像年夜飯吃臭豆腐

新年將到，各地電視台也在如火如荼準備春節晚會，不過日前，安徽春晚錄影現場畫面外洩，畫面中趙本山弟子宋曉峰在錄製春晚小品時跳抖音爆紅舞蹈「科目三」。沒想到員意外遭到網民抨擊，《極目新聞》進行網路調查「你希望春晚出現科目三嗎？」截至今日（1月19日）下午4時，有超過9成的人投票不希望春晚出現科目三。



有網民批評，在春晚出現科目三就好像「我喜歡吃辣條、臭豆腐，但年夜飯不該出現這種東西」，也有網民認為過去春晚喜劇小品能貢獻一年的熱梗、流行語，但現在春晚居然拿爆紅的網絡舞蹈當橋段，「逼我們吃剩飯剩菜嗎？」，亦有人抨擊，「不懂什麼人喜歡科目三，真的好土。」



海底撈店員表演科目三：

據了解，每年過年，內地民眾收看春晚是年節一大盛事，除了必看的央視春晚，各電視台也會推出自己的春晚節目，包括喜劇小品、歌手表演等，每年都創下極高收視率。不過今年傳出許多電視台會將爆紅舞蹈「科目三」納入表演橋段，引發內地網民不滿。

《極目新聞》進行網路調查「你希望春晚出現科目三嗎？」，吸引5.9萬人投票，超過4.9萬人表態「不希望」，僅4517人表示「希望」，出現懸殊的落差。

對於外洩的彩排影片引發爭議，《新京報》報道，安徽台春晚小品導演高海龍回應，起初劇本沒有這段舞蹈，是為情節推進加了一小段，「新梗老梗用得恰當就是好，融入舞蹈是為了更好地表現角色的心理狀態。」

趙本山弟子宋曉峰在錄製春晚小品時跳抖音爆紅舞蹈「科目三」。（影片截圖）

導演透露，演員宋曉峰學了不到一天就上台表演舞蹈，錄影現場小朋友也跟著跳很喜歡，雖然後續會有剪輯，但「科目三」應該不會被刪。

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值得一提的是，台北市寧夏夜市日前也以「科目三」為主題舉辦舞蹈大賽，掀起各界批評，寧夏夜市觀光協會1月18日為此致歉，稱舉辦地點不適合，但強調舞蹈大賽仍會舉辦。

不過雖然「科目三舞蹈大賽」遭罵翻，但是貼文一出短短半天，就吸引40組人馬報名。寧夏夜市觀光協會表示，之前就曾舉辦過結合時事的舞蹈比賽，包含南韓的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及台灣王彩樺的保庇舞，這些都是引起全世界流行的歌曲。比賽初衷是以健康有趣主題來辦活動，藉此吸引年輕人的目光

台北市前議員、網紅「呱吉」邱威傑逆風力挺，他表示，如果討厭科目三，就創造更流行的文化，幹譙或禁止是沒有任何效果的。

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