瀋陽數百人齊跳《科目三》創世界紀錄　網民不屑：不就是拼人多？

《科目三》爆紅，熱度持續發酵，有內地網紅在遼寧瀋陽發起挑戰，現場數百人在跨年夜齊跳《科目三》，成功獲得健力士世界紀錄認證，卻引來不少網友吐槽「這種記錄隨時可以打破，不就是拼人多嗎？」



據《中新網》報道，瀋陽百年商業步行街「太原街」，以「龍行大運，新春祈福」為主題開展系列活動，找來抖音重量級網紅嘉賓李炮兒空降現場發起健力士世界記錄挑戰，挑戰線上線下最多人一起跳舞蹈《科目三》。

數百人齊跳《科目三》，成功創造紀錄：（按圖了解）

12月31日晚18時30分，挑戰準時展開，由李炮兒帶領數百人整齊劃一地跳起《科目三》，場面頗為壯觀，加上台上DJ與台下觀眾熱絡互動，讓戶外零下低溫瞬間變得「火熱」起來。健力士世界紀錄認證官也親臨現場，對挑戰人數進行核實，最後，挑戰成功，李炮兒獲頒證書。

一些參與挑戰的民眾向記者表示，「開始是覺得好玩，後來發現跳起來還很解壓」、「跨年夜搖一搖，明年煩惱都沒了」、「輕鬆、幽默的元素，帶來了生活的鬆弛感」， 據統計，活動當天太原街客流量總計30.56萬人，比去年同比增長67.45%；銷售額總計5431.28萬元，同比增長86.81%。

不過這項挑戰卻在網絡上惹來不少吐槽，質疑這種世界紀錄有何意義：

．「這種記錄隨時可以打破，不就是拼人多嗎」

．「隨便哪個學校都能破記錄」

．「印象中吉尼斯（健力士）紀錄是很厲害的那種，是我以前對吉尼斯紀錄有誤解嗎」

．「尷尬的我頭皮發麻」



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