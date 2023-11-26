生日快樂歌後　海底撈再火舞蹈｢科目三｣　服務生會跳月薪可過萬？

內地連鎖火鍋品牌海底撈一直以好服務著稱，生日客人可獲得舉生日燈牌、服務生幫唱生日快樂歌等貼心服務，歌詞「對所有的煩惱說bye bye，對所有的快樂說hi hi」不少港人也十分熟悉。近日，海底撈服務生又火出一款舞蹈，名為「科目三」，網絡流傳不少服務生伴隨音樂在客人面前表演的畫面。有傳聞指，會跳該舞蹈的服務生月薪高達1.2萬元人民幣。



綜合內媒報道，近日，海底撈服務員跳「科目三」的片段火爆內地社媒，引發關注。多家海底撈門店表示，因為「科目三」爆火，前往就餐的客人增多，許多門店服務生便自發學習。客人就餐過程中想看就可以讓服務生跳。

內地居民考取機動車駕駛證時需通過三個科目的考試，分別為科目一：道路交通安全法律、法規和相關知識考試科目，科目二：場地駕駛技能考試科目，以及科目三：道路駕駛技能和安全文明駕駛常識考試科目，通過全部考試後方可取得駕照。

據介紹，舞蹈「科目三」全稱「廣西科目三」，對其起源，有網民指源自廣西某婚禮現場多人歡歌起舞的場景，有網民指與通過駕照科目三考試有關，也有廣西網民表示「廣西人都不知起源何處」，不過坊間流傳「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三跳舞」的說法。

影片詳睇：

對於另一傳聞至會跳科目三的服務生月薪過萬，可達1.2萬元的消息，海底撈方面則表示，其門店內所有崗位都實行計件薪酬制度，即多勞多得。同時，海底撈還會不定期舉辦變臉師、撈面師等崗位之星評選活動，以此來提升員工在各崗位上的業務能力。在海底撈中獲得顧客認可的員工，公司也會進行相應的激勵措施。

網民點睇：

別說審美疲勞，第一次看就覺得尬，這好看？ 哪來的美



又土又尬！ 簡直是精神污染



跳科目三疲勞了但是看帥哥不疲勞



我現在就在海底撈，今晚隔壁已經有五六桌生日了，我也看了五六遍，雖然有點尷尬，但現場氣氛還是挺不錯的，生日的人和小朋友都被逗得很開心



靠本事吃飯，多點收入很正常。

