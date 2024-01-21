曾傳8成畢業生出國　清華公開「雙胞胎姐妹花回國任教」力破傳言

此前，網傳清華大學8成畢業生離校後選擇出國，引發熱議。其後校方緊急闢謠，澄清畢業生出國（境）深造比例僅8%，且大多都在學成後歸國。

近日，清華大學公眾號發布一條消息稱，曾獲「清華本科生特等獎學金」的一對雙胞胎姐妹在海外深造學成後回國任教，力破網傳謠言。



馬冬晗、馬冬昕雙胞胎姐妹花，在海外深造學成後，選擇回國任教。（清華大學）

畢業於清華大學精密儀器系的馬冬晗，目前是大連理工大學教授、博士生導師，她主攻基於單分子定位的超分辨顯微成像技術，發表SCI論文10餘篇，申請國家發明專利2項。

馬冬昕則畢業於清華大學化學系，目前是清華大學副教授、博士生導師，她成功製備發光效率高具有均一量子阱的鈣鈦礦薄膜，刷新了鈣鈦礦發光器件效率與壽命的世界紀錄。同時她以系列創新成果，成為《麻省理工科技評論》「35歲以下科技創新35人」的華人入選者之一。

本科時期，二人曾因一張「最牛隻學習計劃表」在內地獲得多方報道。在清華大學博士畢業後，姐妹兩選擇赴海外繼續深造。

馬冬昕、馬冬晗二人曾因一張「最強學習計劃表」獲多方報道。（清華大學）

姐姐馬冬晗，前往美國普渡大學（Purdue University）開展博士後工作，主要從事基於單分子定位的超分辨顯微成像技術。2022年，她透過直接從單分子資料建構點擴散函數模型，解決了單分子定位顯微技術自發明以來始終存在的模型不準確的問題。

妹妹馬冬昕，前往加拿大多倫多大學（University of Toronto）進行博士後工作，主要從事鈣鈦礦材料的研究，合作導師為該領域著名科學家Edward H. Sargent教授。2022年，她成功製備發光效率高、具有均一量子阱的鈣鈦礦薄膜刷新了鈣鈦礦發光裝置效率與壽命的世界紀錄。

2022年，馬冬晗、馬冬昕回到中國在大學授課。姐姐馬冬晗選擇回到家鄉入職大連理工大學光電工程與儀器科學學院。妹妹馬冬昕選擇回到清華母校任教。

網傳清華8成畢業生出國 清華闢謠

清華大學曾闢謠「8成畢業生出國」。（視覺中國）

此前，有網傳清華大學8成畢業生離校後選擇出國。其後，清華大學公布畢業生數據，顯示在2023年3200多名本科畢業生、5200多名研究生畢業生中，總體出國（境）深造比例僅為8%。其中本科生境外深造比例為15.6%，在境內深造比例為65.2%；碩士生境外深造比例為5.9%，境內深造比例為6.9%。

清華大學介紹，2023屆畢業生在關乎國計民生的重要領域重點單位，就業比例為83%。簽約單位覆蓋國防科技、製造業和能源業、資訊通訊和互聯網、公共管理與服務等領域。另據清華校友總會「清華人」小程式註冊訊息，近20年出國留學的校友大部分已歸國工作，在各行各業發揮中堅力量。