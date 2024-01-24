父親腦溢血癱瘓　商丘12歲仔醫院獨自照顧引關注　官方介入幫助

周一（22日），網傳河南省商丘市柘城縣一名男童請假獨自在醫院照顧癱瘓父親，引起廣泛關注，許多有愛的網民紛紛捐錢捐物，甚至直接去醫院探望。周二（23日），柘城縣民政局回應稱，已安排男童近親去照料其父親，並讓男童回去正常上學，又指鎮政府近日還會給他們送去3000元（人民幣．下同）的臨時補助。



據了解，男童父親因病入住柘城縣人民醫院，同在該院陪護生病家人的熱心網民榮榮在得知男童獨自照顧癱瘓父親後，拍下相關影片並上傳到網上。在影片簡介中，榮榮寫道：「我在醫院陪護時，碰到一個可憐孩子，孩子媽媽去世，家里就剩他和爸爸兩個人，孩子爸爸腦出血癱瘓，孩子上學請假照顧爸爸。」

影片引來廣泛關注，很多有愛的網民紛紛表示要竭盡所能幫助父子倆，他們有捐羽絨服的，有捐款200元、1000元等金額的，甚至直接詢問孩子當日是否在醫院，以便直接去醫院探望送東西。如市民周先生就表示，他在網上看到男童的事情後很心疼，想盡自己所能幫他們一把，遂給孩子拿了兩箱牛奶和一些食物，並留了500元，「我走了以後，聽說他已經回去上學了，晚上的時候再過來，他應該是一邊上學一邊陪著他父親」。周先生又給男孩留了電話，讓他有需要時打電話給他。

除了引起公眾參與，當地有關政府部門也迅速做出行動。周二，柘城縣民政局一工作人員表示，該局收到反映後已去核實，經查，男童今年12歲，其母親2021年去世，他與父親相依為命，可其父患有腦溢血疾病。該工作人員又稱，男童家庭確實困難，一直享有五保戶待遇，同時從2020年開始，其還一直享受市直無人撫養兒童的待遇。

目前，男童所在鄉鎮已經和其村委會溝通，找到他的一個近親屬去幫忙照料父親，讓其本人回去正常上學。這兩天鎮政府還會給他們3000元的臨時補助。