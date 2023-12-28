女子江蘇酒店沒路燈下散步摔落樓梯　醒來只剩頭部能動終身癱瘓

內地日前發生一場悲劇，一名女子吃完飯後，決定在酒店四處散步，沒想到卻因天色昏暗、沒有路燈突然踩空，當場摔下3.4米的地下室樓梯。



遺憾的是，女子再次醒來時，頸部以下完全不能動，從此癱瘓度過下半生。

法院判決出爐 點圖了解詳細事發經過及法庭庭長解釋考慮因素：

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根據內媒《荔枝新聞》報道，這宗事件發生在江蘇某酒店，事發當日晚間馮姓女子正在散步，因沒有路燈和任何指示，唯有沿著牆邊、比草坪高出38厘米的台階行走。

未料一轉彎，馮女突然踩空，掉入深達3.4米的地下樓梯，導致頸椎以下癱瘓，構成二級傷殘，住院治療兩個多月。

報道中也提到，經法院審理後認為，該酒店存在很大的安全隱患，且與馮女跌傷致殘有直接的關係。

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法官進一步認定，該酒店需承擔70％的責任，給予馮女人民幣119萬元的賠償金。

事件曝光後，震驚當地網友，同時擔憂馮女日後的生活起居，批評酒店沒有做好安全措施，影響了馮女的下半生。

對此，網友們紛紛留言，「踩空是自己責任，但落差3米無護欄，怎麼想都是酒店的問題」、「好好的一個人，就只有脖子以上能動了」、「如果能健健康康，1119萬也不要」。

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