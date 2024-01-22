四川航空3U8424長春至成都航班引擎空中噴火　盤旋近2小時返航

內媒《極目新聞》報道，四川航空21日（周日）一架從長春飛往成都的3U8424航班在爬升過程中，右側引擎突然噴射出火焰。機組人員及時採取應對措施，飛機盤旋近兩小時返航降落長春龍嘉國際機場。四川航空稱，該航班因出現故障報警信息返航，未接到旅客受傷的通知。



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報道指，1月21日，一位網友發帖稱，當日12時44分，他乘坐的四川航空3U8424航班從長春龍嘉國際機場起飛後，突然發生引擎故障。當時，飛機剛離開地面，他就聽到右側引擎傳出「砰砰」約10次異響，疑似有火光出現。飛機在空中盤旋了近2小時後，沒有在目的地成都雙流機場降落，而是返航長春龍嘉國際機場。

另外一名網友稱，該航班起飛後在爬升過程中，右側引擎突然噴出大量火焰。機組人員第一時間利用飛機自身的除火系統，將引擎的火源熄滅。飛機隨後中斷爬升，在長春市區以北2400米的高度盤旋並聯繫龍嘉國際機場管制員，為飛機降落和返航做準備。當日下午2時32分，客機平穩降落在長春龍嘉國際機場。

一位目擊者表示，1月21日中午，他正在長春龍嘉國際機場內拍攝飛機。他看到川航3U8424航班剛離開地面，右側引擎就開始噴射火焰。

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航旅縱橫APP顯示，涉事1月21日川航3U8424航班的機型為空中巴士A321-200（N），最終抵達成都雙流機場的時間為1月22時0時10分，延誤7小時35分。

四川航空工作人員表示，該航班因出現故障報警信息返航，於當日下午2時33分安全降落在龍嘉國際機場。公司隨後安排補班航班重新起飛，未接到有乘客受傷的通知。