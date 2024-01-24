美女銷售年賣170輛波子　傳賺300萬！本人闢謠：沒和客戶吃一餐飯

內地去年經濟未能復蘇至預期，但在此大環境下，山東青島一名女銷售竟創下驚人業績，去年全年成功售出170輛保時捷（Porsche），更有傳言指其年收入高達300萬元（人民幣，下同）。



青島一名女銷售去年全年成功售出170輛保時捷。（網上圖片）

綜合內媒報道，這名女銷售是來自青島保時捷中心的Molly，她近期在社交平台發布了自己去年的「戰績」，稱「大環境不好，我卻賣了170台保時捷，今年確實是滿滿收穫的一年」，隨即引發不少關注。

Molly還說，自己被保時捷首席執行官（CEO）以及區域領導親自頒獎，更隨全國銷售冠軍去了日本深度交流。「今年是我在保時捷的第六個年頭，我更加喜歡這個品牌。」

隨後便有傳言稱，Molly的年收入可能達到了300萬元。對此，其本人現身闢謠，稱年收入「沒有300萬，也沒有180萬。」同時，她也強調，自己從來沒有因為賣車跟客戶出去吃過一餐飯，自己每天都在加班，沒有時間外出。

Molly認為，自己最大的優勢是本身很真誠，因為保時捷多數客戶都是買過很多台車，其實對車已經非常了解，所以真誠顯得更重要。

儘管已做出回應，但爭議並未完全平息。有人認為她的成功證明了個人努力和才華的重要性，為其他銷售人員樹立了榜樣。也有一些人認為在當前的商業環境中，銷售人員取得高業績並不一定意味她的工作是合法和道德的，並表示擔心一些銷售人員可能會採取不正當手段來追求業績，這不僅損害了客戶的利益，也破壞了市場的公平競爭。

網民點睇：

「說少啦，賣一輛車怎麼可能就一萬的提成。」

「這個是區域銷冠的級別了，正常的，全國排前五的級別。」

「經常買豪車的朋友都知道，我們去買豪車，並不是去買車。」

「我認識的保時捷銷售早就到平安賣理財去了，估計掙得更多。」

「一年170輛？豈不是平均每2.1天都要賣出一輛，官方給的全年銷售79283輛，全國共有138家門店，平均下來每家門店銷售574.5輛，一個人的銷售占比是一家店的三分之一。」

