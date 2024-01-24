身高2.3米網紅女巨人小莫過世年僅23歲　家人拒領回骨灰網民不捨

近日，多位內地網紅發文稱湖南邵陽新寧縣23歲網紅、身高2.3米的「女巨人」小莫離世，其帳號最新一條影片更新於1月10日，此後再無更新。1月19日小莫的朋友、博主「王大憨」在影片中表示，小莫離世了，是流感引發的併發症，「聽說他爸骨灰都沒要」，影片引發關注和熱議。



對此，新寧縣民政局、當地殘聯、婦聯、所在鄉鎮均表示，會介入瞭解此事。新寧縣婦聯稱，據了解，小莫生前和她的奶奶享受低保和殘疾人補貼，小莫的確於1月16日去世，已經火化。關於其後續事宜，婦聯也將進行瞭解。



邵陽當地一殯儀館證實，小莫的確是在他們這裡進行火化，其骨灰家裡人不要了。因涉及逝者隱私，不便透露更多。



據了解，小莫是個農村女孩，家境並不富裕，除了患有巨人症眼睛更有殘疾，他把日常生活分享在內地網絡，成為小有名氣的網紅，過去她曾透露，自己23歲才第一次過了像樣的生日，謝謝網民和朋友的陪伴，讓她的生活更精彩。

「湖南巨人小莫」的抖音帳號有14.8萬粉絲，他的自我介紹寫道，「我叫小莫，來自湖南邵陽，現在身高2.3米，是個普通農村女孩，小時候做過一次手術，導致眼睛看東西模糊，也就是這個原因讓我變成了殘疾人」，其帳號最新一條影片更新於1月10日，此後再無更新。

1月19日，小莫的朋友、博主「王大憨」在抖音發布影片稱，很遺憾，身高2.3米的女巨人小莫去世，永遠離開了。

「王大憨」回憶，小莫23歲那天一行人為小莫送去了定制的衣服，大家還圍著小莫，一起唱生日歌，並祝她生日快樂，「她說很開心，這是第一次有人為她過生日。她穿上我們為她定制的外套，是她最喜歡的顏色……還有很多未來得及為她做的事情」，並曬出相關聊天記錄。

小莫父親拒絕領回骨灰 當地殘聯稱可能是因為「風俗」

1月24日，記者聯繫上小莫同村多位村民。一位村民表示，他家就在小莫家對面，小莫的確走了，是前些天的事。在他印象中，小莫一直非常懂事，「是去世了，之前她有感冒生病。」

另一村民稱，自己曾經因為工作關係，對小莫家情況還算瞭解，小莫23歲，家有低保，小莫身體不是很好，父親常年在外地，主要由奶奶照顧，曾因身高找不到合適的鞋子穿而苦惱。

小莫成了網紅後，不少關心她的朋友、粉絲經常給她送東西，衣服、床鋪什麼的。據他瞭解，小莫去世後，家裡人好像沒辦葬禮，也還沒有去領骨灰，「她父親就是說不要了。」

小莫所在村的村委會相關人士表示，小莫去世後，關於其骨灰領取一事，因為其有家人，村裡包括小組成員都曾找到她父親溝通過，勸他去將女兒骨灰領回來，但她父親沒去，「說不要了，我們也沒辦法。」

當地殘聯稱，小莫有巨人症，因為眼睛視力問題，辦理有殘疾證，至於家人未領取其骨灰，殘聯目前還未掌握，「會不會是因為風俗？我們會進行溝通協調」。