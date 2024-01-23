Costco網紅商品深圳比上海賣貴50%　官方：原料及加工工藝不同

深圳Costco（開市客）1月12日開業，吸引大批市民入場消費，但有消費者反映，對於部分同款商品，深圳店的售價比上海、蘇州等門店更高，還出現折扣價等於其他門店原價的情況，其中包括網紅產品Bagel（貝果）、牛肉卷等。



Bagel 常居Costco 必買榜單之上，甚至一度被搶斷貨。該款貝果6個/袋，每次需購買兩袋，有原味、芝麻味、莓果味和肉桂味4種口味，售價為54.9元/2袋（人民幣，下同）。不過，同款Bagel 在上海僅售34.9元/2袋，打折時約30元/2袋。

Costco深圳店Bagel售價54.9元/份，1份2袋。（南方都市報）

此外，深圳Costco的牛肉卷售價28.9元/個，上海、蘇州等地僅售19.9元/個，差價近10元。在菜牌上，深圳店售賣的是「超大牛肉卷」，上海等地售賣的是「牛肉卷」。

《南方都市報》報道，Costco 回應稱，深圳店出售的Bagel 採用燙面麵團，從原料選擇到加工工藝，與其他賣場均有所不同，屬不同品項。採用新工藝產品的Bagel 率先在深圳店出售，未來將逐步推廣至各門店。此外，深圳店西式餐飲部售賣的牛肉卷較其他門店肉量增加50%，因此售價有所不同。

截至2024年1月初，Costco 在內地共有6家門店，分布於上海、寧波、杭州和深圳。1月4日，Costco中國透露，深圳店已吸引超過9萬人注冊為會員，其中約有10%為香港籍會員。

相比只有6家門店的Costco，同為倉儲超市的山姆（Sam's Club）則在內地持續擴張。深圳是山姆進入中國市場的首站。1996年，山姆在深圳香蜜湖一帶開出全亞洲首家門店。截至2023年底，山姆在中國市場有47家門店。僅2023年，山姆便在上海、深圳、福州、武漢等地開出5家門店。去年，山姆中國透露，大概有20家店在籌備中，2024年預計會開6至7家新店。