Toyz直播踢館網紅超哥餐廳嫌難食　當街遭暴打至血流披面畫面曝光

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健20日（周六）晚上到網紅「超哥」在台北的餐廳用餐，並全程直播。兩人疑似因對餐點的見解發生爭執，導致超哥不滿並當街毆打Toyz，Toyz被打到頭部流血、衣服被扯爆的畫面曝光。



Toyz送醫後深夜到警所進行筆錄，並提告超哥傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警員立即以準現行犯身份逮捕超哥。



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綜合台媒報道，直播影片顯示，Toyz到網紅「超哥」的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃，最後直接結帳離開。沒想到兩人在店門口聊天時，超哥無法接受Toyz的批評，認為都是華人不該這樣說話，而Toyz也回「那你就不要扯甚麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講甚麼阿？仇中是嗎？為甚麼要扯國籍？吃個飯而已…」，接著就被超哥毆打。

直播畫面顯示，超哥先是出手勾了Toyz的脖子，接著2人一路從店門口打到斑馬線上，Toyz的衣服甚至還被扯掉，而鬥毆事件發生後約2分鐘，直播也隨之中斷，場面相當火爆。

超哥開打後，一旁的工作人員全都上前阻止，但仍擋不住超哥。期間，超哥不斷大罵「X！」「讓開！X你X！」「X！你他X的，台灣人，劉偉健，XX咧X！你有沒有考慮過我的立場」，而一旁的女生工作人員全都在哭著拜託超哥停手。

網紅超哥。（FB）

超哥：忍無可忍，無須再忍

超哥事後在個人的粉絲群組內留下2段錄音，其中稱「打人本來就不對啊，我沒說打人是對的啊，我一直都這樣說。如果你仔細看這段直播的話，他到我店裏面用餐，我全程招待，對小朋友、對他太太也是溫和有禮貌，然後（Toyz）一直出言挑釁，到最後我忍不住。我再強調，我沒有說打人是對的，但如果你到我的一畝三分地還是這樣語帶挑釁的話，其實基本上你就是沒事找事，你就是來找碴的」。

超哥又稱，「換句話講，古人有教過我們，忍無可忍，無須再忍，我不忍啦，我不管你是天王老子、不管今天怎麼樣，我一再忍耐，你再踩著我的頭上，用力踩我的臉，那我要忍甚麼？」。

台媒報道又指，超哥今年在台彎開了連鎖炸雞店，Toyz曾聲稱對方疑似將廢油倒進水溝。

Toyz從醫院離開，並在女友的陪同下回派出所作筆錄。（中天新聞）

Toyz提告傷害、殺人未遂等罪名

警方初步調查顯示，Toyz到台北市大安區延吉街一間海鮮餐廳用餐，對餐點有所評論，引起44歲的餐廳經營者超哥不滿，兩人在餐廳外直播，一言不合之下超哥突揮拳攻擊Toyz，還邊打人邊爆粗，現場人員見狀嚇壞，不斷驚呼、出言制止，仍勸不住超哥。

警方表示，警員獲報到場介入，協助Toyz送醫治療，也將超哥帶返派出所製作筆錄，因Toyz初步未提告，原本警方將依社會秩序維護法裁罰超哥，但Toyz離開醫院前往警所後，對超哥提告傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警員立即以準現行犯身份逮捕超哥。

警方說明，基於夜間不訊問原則，21日（周日）早上做完筆錄後，將依傷害、殺人未遂、組織等罪嫌將超哥送辦。