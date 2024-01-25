情侶入住深圳酒店　赤身裸體時被清潔員開房門　索償10倍房費遭拒

撰文：孫聖然
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日前，一對情侶入住深圳龍崗區一間酒店，二人正赤身裸體時，房門突然被清潔人員打開，場面十分尷尬。事發後，情侶向酒店索要10倍住宿費作為賠償，酒店卻回應，可以道歉但無法賠償。

據廣東廣播電視台報道，黃先生與女友在深圳龍崗區，以188元人民幣入住了一間酒店的大床房，黃先生表示，自己曾與酒店前台溝通好，將退房時間延長至下午6時，但下午5時許，房門卻突然被酒店清潔人員打開。

黃先生說，「當時兩個人完全沒有穿衣服，門被打開近90度，我女朋友（目前）的精神狀態比較差。」涉事的清潔人員就表示，自己當時以為客人已經退房，「我跟客人說對不起，我都不敢在門口停留，確實是工作失誤，我也沒看到他什麽。」

對此，酒店前台回應，事件確有發生，且清潔人員未有實事先敲門，「只是在門口打開了一下房門，沒有進去，後面客人不要酒店的道歉，要（房費）10倍的賠償。」但面對10倍住宿費的賠償要求，酒店前台直言，「可以道歉，但10倍住宿費無法賠償。」

目前，雙方仍未有達成協議。不過，有內地律師認為，客人入住酒店房間後，該房間就成為客人的私密空間。涉事酒店工作人員在未經客人允許的情況下，開門進入客人房間，看到了客人的隱私，已涉嫌侵犯客人的隱私權，酒店方應當承擔賠償損失、賠禮道歉等民事責任。

另外，入住的酒店房間被他人打開，證明酒店未盡到安全保障義務，根據相關法例，「賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等經營場所、公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。」

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