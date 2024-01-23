深圳成為廣東第二個消費破萬億元城市！山姆、Costco是大功臣？

1月23日，廣東省第十四屆人民代表大會第二次會議上，廣東省省長王偉中作政府工作報告。報告指出，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市。這是深圳經濟發展史上具有里程碑意義的大事。



據「深圳發布」報道，深圳的GDP從1980年的2.7億元，到如今的3.24萬億元；人口從1980年的33萬，到如今實際管理人口超2000萬。這座位於中國南海之濱的「小漁村」已經崛起成為一個經濟總量躍居全國城市前三、亞洲城市第四、全球城市排名挺進前十的現代化國際化大都市。

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山姆、Costco之外，深圳還要蓋樂高樂園？

「深圳發布」指出，深圳前海的山姆會員店客流如織；在龍華，Costco開市客華南首店開業的盛況刷爆朋友圈；在大鵬新區，樂高樂園正在興建，計劃2024年建成投入運營……深圳生意盎然。

近年來，深圳持續發力擴內需促消費，圍繞建設國際一流商業載體、集聚全球優質商業資源、打造多元多層次消費新場景、營造濃郁消費氛圍等方面，不斷優化消費供給，提升城市消費能級，推動國際消費中心城市培育建設走深走實，增強消費對經濟發展的基礎性作用。

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不到兩公里長的深圳節日大道串聯起多個購物中心，湧動的人潮車流勾勒出福田中心商圈的繁華圖景；嶺南風格的東門步行街，商家雲集、食肆林立，網紅直播盛起；海風徐徐的後海深圳灣畔，網羅一眾國際頂奢，人氣IP首展首秀輪番登場；流光溢彩的「灣區之光」摩天輪，點亮深圳新「夜態」。

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「深圳發布」表示，除了出台一系列促消費政策舉措外，深圳還用一系列新思路、新打法、新舉措重構己身，舉旗定向，再赴新程，不斷鞏固和拓展消費高質量發展新優勢。

優質商業載體「串珠成鏈」：打造首店經濟

深圳市商務局官網發佈的《深圳市商業網點規劃（2023-2035）（徵求意見稿）》，圍繞深圳建設國際消費中心城市的戰略目標，提出將打造5個世界級地標商圈。其中，2個近期重點建設型商圈為羅湖核心商圈、後海-深圳灣商圈；3個中長期潛力培育型世界級商圈包括福田中心商圈、空港會展商圈、前海·寶中商圈。

近年來，老佛爺百貨華南首店、前海山姆旗艦店、加拿大鵝（Canada Goose）華南首店、MAISON 21G全國首店、Costco開市客華南首店等一大批含金量足、知名度高、輻射力強的「首店」加速聚深，帶來更多元的新型消費體驗。

1月13日Costco深圳分店開幕首個周末。(歐嘉樂攝）

據不完全統計，截至目前，今年深圳新引進各類首店、旗艦店、新概念店947家。同時，深圳品牌首店的全球影響力不斷進階，來自美國、法國、意大利、瑞典、英國等國家和地區的國際品牌紛紛在深圳開店。集聚全球優質商業資源，首店經濟「圳」紅火。

深圳靠大量市集、節慶掀起消費熱潮

值得關注的是打造消費新場景，催生消費新動能。深圳積極主動作為，以節興商，以節聚勢，市區兩級舉辦各類露營節、創意市集等活動。

從「深圳咖啡節」「電子消費節」「數字生活節」等創新活動，到「深圳購物季」「深圳跨年新春購物季」，市區聯動開展各具特色的系列促消費活動，掀起一波又一波的消費熱潮。

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位於深圳歡樂港灣的「滴咖城市營地」，以輕露營為主題，打造成年輕人潮流社交聚會的新蒲點。 （網上圖片)

以「節日經濟」「露營經濟」「夜經濟」「Citywalk」等為代表的深圳消費新場景，呈現蓬勃活力。

從散落在全市各處的車尾廂集市，到各具特色的創意集市、草地音樂會、夏日遊園會，深圳依託商圈和景點，聚焦「夜遊、夜購、夜娛、夜市、夜賞、夜品」開展主題多樣化的夜間休閒消費活動，打造一批特色鮮明、影響力大、消費活躍度高的地標性夜間經濟聚集區，形成獨具深圳夜經濟特色的IP，為建設國際消費中心城市注入新活力。

夜繽紛｜深圳空地多夜市興，港寸土尺金難比？業者：應做高端市場

深圳出台政策支持電商新業態，引導商家擁抱「新賽道」，做大做強直播帶貨、社交電商、社群團購等新興消費，助力打造具有國際影響力的直播電商之都。2023年1-10月，全市共開展網絡直播228.6萬場，吸引244.8億人次觀看，通過電商直播實現網絡零售額1466億元，排名全省第一。