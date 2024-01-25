麥當勞中國推10蚊雙牛堡引發瘋搶　門市秒售罄訂餐系統癱瘓上熱搜

1月24日，內地麥當勞推出「雙牛堡」，價格僅需10元人民幣，結果實體店面秒賣光，訂餐系統更癱瘓，令「麥當勞崩了」成為熱搜話題。



經濟不景下，大型餐飲品牌自去年起打起價格戰，其中麥當勞中國本月15日推出為期兩周的「10元吃堡」優惠活動，其中又以24至26日推出的「不素之霸」尤為注目。官方介紹，「不素之霸」雙層牛堡有特選兩塊100%純牛肉餅，並搭配兩條德式圖林根香腸，價格只需10元，「肉感十足，吃得過癮」。

不過24日下午5時許，「麥當勞崩了」的話題衝上多個社交平台熱搜，不少網民表示線上點餐失敗。到了傍晚6時左右，麥當勞線上點餐的微信小程序顯示，以成都為例，不論在任何門市中選購餐點，系統要麼顯示已售罄，要麼在加入購物車後無法跳轉至付款頁面，卡券也無法使用。

晚上9時，麥當勞中國官方微博通報稱，線上點餐系統已恢復，可以正常下單，並為帶來不便表示抱歉，以及將在25日再次上架「10元不素之霸」產品優惠券，民眾屆時可前往活動頁面領取，並於25日至26日指定活動時間內使用。

事件引起熱議，不少網民抱怨點餐沒搶到「不素之霸」，批評麥當勞賣這麼多券卻不備夠貨，「活動搞不起就別搞」。不過也有網民認為買家的反應太過誇張，並對麥當勞員工表達同情，「服務員忙成一團還被那罵，餓鬼沒吃過漢堡嗎」、「有啥好吃的？還爆單。漢堡做成兒童份量，早就不吃了！」

據了解，上月27日，麥當勞中國調整部分產品價格，平均漲幅約3%，不過外界關注的「窮鬼套餐」，即「隨心配1＋1」的價格保持不變，只要13.9元。而近期除了「不素之霸」雙層牛堡，麥當勞中國每日還推出包括「麥香魚＋可樂」、「一塊麥脆炸雞＋可樂」等優惠套餐，一律只需10元。