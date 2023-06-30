金門開第一間麥當勞！凌晨3點現排隊人龍：可以吃到熱薯條太棒了

等了39年，金門終於也有麥當勞了！



金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天（30日）一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有人凌晨3點多就來排隊了，還有不少學生早早來排隊嘗鮮，民眾都說，可以吃到熱熱的薯條跟漢堡實在太棒了。

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麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，一早金門昇恆昌賣場還未營業前就擠滿排隊等著朝聖的民眾，現場人山人海，人潮甚至繞了賣場外半圈，約100多人。

第一位到場排隊者說，他大概凌晨3點多到場排隊，希望當金門第一個吃到麥當勞的人，第二位民眾則是4點多到場，到清晨6點多，人潮逐漸湧現。

民眾買到麥當勞後，都開心的拍照打卡，不少民眾都說，能到熱薯條，就覺得太棒、太幸福，以後金門也有，他就可以天天來吃了。

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慶祝金門第一間麥當勞開幕，麥當勞與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，並結合金門在地特色——太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」。

麥當勞金門太湖餐廳服務時間為周一至周日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位。

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