男子新疆滑雪一路「滑到邊境線」　花200元被帶返後慘遭雪場懲罰

1月23日，一名滑雪者在網絡發影片稱，自己在新疆阿勒泰滑雪時，不小心滑到邊境線，結果被雪場拉入黑名單。24日，雪場及當地派出所回應表示，卻有此事，同時警方提醒，「若是滑雪越過了邊境線鐵絲網，還會被拘留三天。」



這名滑雪者稱，自己在雪場滑雪時，還好奇「為什麼這一區域沒有人滑」，於是便滑了過去，結果滑到邊境線，好在花費200元人民幣被雪場的巡邏人員用雪地摩托送回來。她表示，「滑到邊境線的後果是被雪場拉黑，滑雪卡被封，這個雪季再也無法購滑雪票。」

目前該網民的影片已超過1萬點讚，有網民好奇他滑到了哪個國家，該滑雪者回覆稱「是蒙古國」。該網民定位顯示位於新疆阿勒泰布爾津縣禾木村吉克普林國際滑雪場。

地圖顯示，阿勒泰禾木村位於新疆維吾爾族自治區邊境，東臨蒙古，北至俄羅斯，西邊是哈薩克，因風景秀麗被讚譽為「神的自留地」，而每年冬天也是滑雪者的天堂。

資料顯示，禾木吉克普林國際滑雪場因地處北緯45-47度世界滑雪黃金緯度帶，擁有亞洲頂級天然粉雪，且最高海拔2848米，最大落差1466米，是中國滑雪場之最。雪場共有103條雪道，總長108公里，雪道面積392公頃，其中野學道38公里，野學道110公頃，其他野雪滑行區域面積大於2500公頃。

據《極目新聞》報道，1月24日，吉克普林國際滑雪場工作人員確認有此事，並表示，雪場規定了滑道，也劃定了野雪區，但這名顧客滑到了雪場劃定的野雪區以外的區域，被邊境巡邏人員發現，之後被雪場的摩托車隊拉回。根據雪場規定，該名顧客已被雪場拉黑。

布爾津縣禾木邊防派出所警方稱，雪場巡邏人員發現有人滑到邊境線後，會將其交給派出所處理，警方和雪場會將其拉入黑名單。1月23日，確有一名滑雪者因滑到邊境線，已被警方批評教育。同時提醒廣大滑雪者，在雪場規定區域內滑雪。「雪場會提醒不要進入邊境管理區域，要是越過鐵絲網，還會被拘留三天。」