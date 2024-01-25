博主控南京商場貼紅色圓形Logo是｢旭日旗｣　胡錫進批愚弄愛國熱情

近日，江蘇南京一間商場被一名博主拍片指控到處都張貼着日本元素，貼着「旭日旗」。該博主還怒斥「這裏是南京又不是東京！」事後，涉事裝飾圖皆被拆除，商場的物業還被責令整頓。不過事件引來反轉，有人貼出涉事裝飾畫的全景，顯示原圖案顯然與日本旭日旗無關。



對此，《環球時報》前總編輯胡錫進周三（24日）表示，該博主此前就把風馬牛不相及的事情往「親日」、「媚日」的方向硬扯，煽動對立情緒，這決不是愛國，而是以極端方式吃流量的邪門歪道，並呼籲廣大網民一定要對這類極端指控保持警惕，不掉入他們的流量陷阱。



在舉報片段的開頭，該博主表示商場到處都張貼着日本元素，讓他惡心。隨後，他找到商場員工怒斥，「你們搞這些東西幹什麽，這里是南京又不是東京！」他更報警，並繼續與商場一方激辯，「這裏是中國的領土」、「你張貼這個東西有沒有尊重過我們南京」。

該博主表示商場到處都張貼着日本元素，讓他惡心。（影片截圖）

最後，警方要求商場方面把有關裝飾貼紙撕掉，商場工作人員表示，他們也覺得不合適，會調查處理。

不過劇情隨後反轉，有人貼出涉事裝飾畫的全景，顯示原圖案顯然與日本旭日旗無關，展示的其實是煙花，左看右看都看不出有日本元素，博主指的所謂「旭日旗」，事實上只是圓球系列的一部分而已。目前，此事件更已登上多家日本媒體。

事件引起輿論熱議，胡錫進也專門發文評論。他認為，當地警察大概是怕惹事，「和稀泥」，讓商場撤下了相關裝飾。而涉事博主還被發現此前就喜歡搞這一類的指控，把風馬牛不相及的事情往「親日」、「媚日」的方向硬扯，打擊商家的正常經營行為，煽動對立情緒，「這決不是愛國，而是以極端方式吃流量的邪門歪道，廣大網民一定要對這類極端指控保持警惕，不掉入他們的流量陷阱」。

胡錫進續指，太陽是生命的本源，全世界所有民族幾乎都存在不同形式的太陽崇拜，太陽並非日本人的專有，「因為他們有了旭日旗，莫非中國人就要在任何地方都避免對太陽和太陽形狀的藝術表現了不成？」他批評，到處在中國找「旭日旗」，這是在剝奪中國人的思想和表達空間，是愚弄、羞辱中國公眾的愛國熱情，「這些人哪裏是愛國，分明就是害國」。

胡錫進狠批事主愚弄、羞辱中國公眾的愛國熱情，「分明就是害國」。（資料圖片）

他進一步批評，一些人在輿論場上對所謂「日本元素」的神經質挖掘和聯想居然形成了威懾力，「他們說誰『媚日』，就會把對方嚇個半死，這種情況是荒唐的。像南京這件事，明明是原博主無理構陷，卻把當地警察嚇著了，讓商家用撤裝飾息事寧人，這充分反映了個別激進分子在互聯網上潛在的煽動力和破壞性有多大」。

他呼籲對惡意消費網友愛國熱情的行為應當予以打擊，同時輿論場要呼應、支持國家的對外政策，決不能讓地緣政治中必然存在的鬥爭和博弈擴大成為中國人在互聯網上自己折騰自己，變成在國內商家說不定什麽時候就會惹火燒身的風險，「讓我們一起拒絕少數激進分子的誤導和綁架，我們社會的應有空間不能被他們破壞了」。