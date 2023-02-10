都是白底紅日！汕頭元宵有人舉「銅鑼旗」被認成「旭日旗」遭鬧爆

大陸廣東汕頭市潮南區董塘村日前舉辦元宵節慶祝活動，眼尖網友發現活動側拍影片中出現日本國旗，引發爭議。



原來這是誤會一場，該期並非日本國旗「旭日旗」，而是當地流傳許久的「銅鑼旗」。

相關影像瘋傳惹爭議 原來是中國傳統「銅鑼旗」 遠早於日本旭日旗出現（點擊放大瀏覽）：

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根據《南方都市報》報導，這面「銅鑼旗」正中央紅色實心圓的尺寸以及外形，與日本國旗大不相同，銅鑼旗的旗桿绑有竹葉、榕樹葉，有祈求諸事圓滿、合境平安的意思。

這種「日旗」其實在中原歷史上經常出現，那是由於對太陽的崇拜與敬仰，自古就已存在，如宋代畫家蕭照的《中興瑞應圖》、明代畫家仇英的《清明上河圖》，這2幅畫裡都有日旗出現，遠遠早於日本旭日國旗出現的時間。

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汕頭市民俗活動出現的銅鑼旗，因與日本國旗外型近似，觸動大陸社會的敏感神經，經大陸民俗專家說明是當地流傳許久的銅鑼旗，而非日本旭日旗。遭到誤解的董塘居委會表示，為避免引起誤會，居委會民俗活動已先撤下這面旗，並強調絕不會在民俗活動使用各國國旗。

居委會解釋，元宵節三山國王民俗活動，當中有5面旗幟，分別是三山護國廣明王旗、龍旗、虎旗、五色旗、銅鑼旗，這個銅鑼旗中間的紅色圓其實是潮汕地區有名的「銅鑼粿」，這5種旗幟在當地有150年以上歷史，銅鑼旗是長方形，旗中央的紅色圓點是不規則形，與日本國旗的紅色正圓，並不相同。

當地居委會暫時平息外界誤解，也有同情的網友說，從宋朝以來，潮汕地區就有這種銅鑼旗，大家應該理性看待，不要跟風帶節奏。

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