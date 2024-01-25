江西大火｜學生傳訊息給母親｢出不去了，媽｣　其後失聯　網民心碎

江西新余沿街店舖周三（24日）發生火警，造成39人死亡、9人受傷，目前救援工作已全部結束。值得注意的是，火警對二樓一間教育培訓機構（補習社）造成嚴重影響，導致多名學生受困，當中一人在向母親傳送「出不去了」訊息後，失去聯繫至今。



一名學生在向母親傳送「出不去了」訊息後，失去聯繫至今。（影片截圖）

綜合內媒報道，火警親歷者家屬洪女士表示，就讀新余警官學院的兒子，當日赴火警地點大廈二樓，一間叫「博弈尚榜統招專升本」補習社上堂。下午3時25分，兒子給自己傳送了一段教師佈滿濃煙的影片，稱自己被困在教師，「着火了」、「出不去了」、「媽」，隨後便失去聯繫。

洪女士稱，自己隨即教兒子如何逃生，但已無法取得聯繫。其後，洪女士趕到救治此次火警傷員的新鋼中心醫院，門診外不少人在焦急等待，中途有孩子被推出來，家屬中有人號啕大哭。

年輕受困者爬梯逃生，有人拉着路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：

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受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：

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洪女士又指，此前聽兒子講過，這個補習社大約有40多名學生一起上堂。截至目前，洪女士未收到任何關於兒子的消息。

網民點睇：

「心都要碎了，無能為力的感覺希望平安。」

「『出不去了』這個孩子當時該有多絕望啊。」

「光看到文字我都如鯁在喉了，他媽媽怎麽受得了啊。」

「讓人心痛，真不知道這馬上過年了家裏人該怎麽辦。」

「一直在想，最後一句媽要不要語音，給父母多留點聲音念想，又代入自己覺得開始就停不下來了，父母聽着更難過，無論怎麽樣，文字還是語言都是遺憾。」

