學者意外發現「喜歡咬人」的壁虎　證實為新物種命名「大別山」

安徽大學生命科學學院張保衛教授課題組早前在大別山地區的安徽省和河南省交界處，發現了一種「喜歡咬人」的壁虎，基於分子系統學、形態學等研究結果證實其為新物種，將其命名為「大別山壁虎」。



研究結果近日由安徽大學、南京師範大學、中國科學院成都生物研究所等研究人員發表在國際期刊《動物》上。據介紹，2022至2023年，張保衛教授課題組採集到數隻壁虎屬標本，其具有較強的攻擊行為，引起了研究人員的注意。該研究論文第一作者、安徽大學生命科學學院博士研究生張財文表示，其有很強的攻擊性，在本地壁虎中並不多見。

大別山壁虎棲息地和生態照。（安徽大學張保衛教授課題組供圖）

此前，大別山地區記錄的壁虎種類有鉛山壁虎、多疣壁虎、無蹼壁虎3種，通過對3個線粒體基因片段的研究，研究人員發現，這種來自大別山地區的壁虎新種在進化樹中是一個獨立的支系。基於主成分分析和單因素方差分析顯示，大別山壁虎和其近緣種鉛山壁虎之間存在顯著形態差異，可以通過四肢具疣鱗、較多的肛前孔數量和眼耳之間有較多疣鱗等形態差異來區分出大別山壁虎。

該壁虎新種的發現將壁虎屬的數量增加至87種，也將中國壁虎的種類增加至22種。