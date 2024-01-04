近日，記者從廣東車八嶺國家級自然保護區管理局獲悉，該保護區又發現一個新物種，名為車八嶺竹葉蛙（Odorrana confusa），這是近年來車八嶺保護區繼始興環柄菇、始興石斛、車八嶺越蜉之後再次發現的新物種。



據了解，車八嶺竹葉蛙是車八嶺國家級自然保護區與中山大學生命科學學院的王英勇研究團隊在2021年開展兩棲動物快速調查期間，在保護區的負氧離子小道采集到該標本，通過形態檢視和基因序列比對，最終確認該物種為兩棲動物新物種，車八嶺作為模式產地，命名為「車八嶺竹葉蛙」。相關研究成果刊登在2023年（第14卷）第4期的《亞洲兩棲爬行動物學研究》（Asian Herpetological Research）上。

廣東車八嶺國家級自然保護區發現新物種，命名「車八嶺竹葉蛙」。（羊城晚報）

新種車八嶺竹葉蛙的雌性和非繁殖期雄性與竹葉蛙（Odorrana versabilis）的形態比較相似，導致保護區此前的調查都將其誤記為竹葉蛙。然而，在檢視繁殖期雄性個體形態特征時，發現新種雄性在繁殖期存在性二態特征強化現象，尤其是其頜腺、顳部、唇緣都長滿了圓錐狀的白色角質刺，這一特征在繁殖期的雄性竹葉蛙並未發現。

此次發現車八嶺竹葉蛙的同時，還發現了一個保護區的新記錄物種——福建掌突蟾，結合保護區近年來新發現的東方短腿蟾、雨神角蟾等新記錄物種，反映了車八嶺保護區的兩棲動物豐富度和多樣性較高，也反映了車八嶺保護區四十多年保護成效顯著，生物多樣性得到了很好的恢復和保護。

廣東車八嶺國家級自然保護區發現新物種，命名「車八嶺竹葉蛙」。（羊城晚報）

車八嶺保護區於1981年建立，1988年晉升為國家級自然保護區，2007年加入聯合國教科文組織世界生物圈保護區網絡。保護區總面積7545公頃，位於北緯24°線上，地處亞熱帶常綠闊葉林集中分布區，是世界同緯度帶原生性較強、面積較大的亞熱帶常綠闊葉林，是南亞熱帶向中亞熱帶過渡的典型代表，也是我國具有國際意義的14個陸地生物多樣性關鍵地區之一—南嶺山地地區的重要組成部分,生物多樣性資源十分豐富，被譽為「物種寶庫 南嶺明珠」，共記錄有野生高等植物2027種，其中國家重點保護植物29種；野生動物1689種（脊椎動物467種、昆蟲1222種），其中國家重點保護野生動物78種；大型真菌699種。