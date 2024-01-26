唐山疑似派出所副所長當街連捅男子數十刀　受害人ICU急救中

1月26日，一段網傳視頻顯示，唐山市玉田縣一輛紅色越野車旁，一男子從口袋掏出一把疑似刀具捅向另一男子。影片聲音顯示，捅人男子為玉田鎮派出所副所長王某。



據內媒報道，被捅傷者姓武，是當地一洗車店經營者。網傳影片顯示，10多秒內，王某持刀捅向武某數十次。當地一位知情人證實，網傳影片發生於1月23日，事發後，武某被送往玉田縣中醫醫院ICU進行急救。玉田縣中醫醫院住院處亦證實，23日當天確有接診一名與武某同名同姓的男子，正在ICU。



據知情人透露，案發原因疑涉及武某近日一起交通事故責任糾紛的調解。「他們(武某)在舒暢華府(小區附近)，讓車時(有人)把他的車給撞了，然後把手機也給摔了，所以他們到派出所解決這事兒去了。這派出所(工作人員)要和解，姓武的不願意，所以發生衝突了。」

唐山市公安局刑偵支隊：請示後才能回答

《赤焰新聞》報道，1月26日，從知情人處獲悉，當地警方已介入此事。玉田縣玉田鎮派出所以「不清楚」為由，未予正面回應；玉田縣公安局刑事偵查大隊則表示不清楚案件進展；唐山市公安局刑偵支隊回應稱需要請示之後才能回答。

據了解，2022年6月，河北唐山打人案轟動全國，唐山的黑惡勢力和保護傘問題也獲得舉國關注，此次事件也引起網民關注。

唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全國轟動。（微博）

唐山打人｜幕後保護傘、唐山市公安局原黨委員馬愛軍獲刑12年

據《新京報》報道，1月21日，廊坊市廣陽區人民法院代院長王沛恆作出工作報告，提到，2023年常態化掃黑除惡，全面宣導、認真實施《反組織犯罪法》，審結涉惡案件3件8人。對「唐山燒烤店打人案」保護傘、唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣70萬元。

網民點睇：

唐山市公安局則表示要請示之後才能回答？？瘋了？

派出所副所长，知法犯法，罪加一等！！！

