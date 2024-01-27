江門男準備20年「60斤陳皮當嫁妝」　一桶接一桶送女兒出嫁

嫁妝是新娘的陪嫁物品，如果嫁妝愈豐厚，代表愈看重女兒，為自古流傳的說法；中國大陸一名新娘驕傲指出，為了她的嫁妝，爸爸親力親為準備整整20年，而嫁妝內容物竟是60斤的陳皮，一拿出來震驚全場。



根據陸媒《白鹿視頻》報導，這起事件發生在廣東江門；新娘李姓女子說明，家鄉著名特產正是橘子，且有陳皮當女兒嫁妝的傳統習俗，所以父親自她10歲開始，即買下幾十畝地，專門用來種植橘子以及曬陳皮。

李女進一步表示，父親這些年都親自收穫果實，曬好的陳皮儲存起來相當不容易，為了更好的品質，還需要反覆拿出來曬。如今終於等到幸福出嫁，對於李女來說，20年的陳皮不僅是傳家之寶，也是父親最好的祝福。

相關文章：外父比新郎還有型！19歲女兒出嫁 36歲帥爸爸卻成全場焦點

+ 6

事件曝光後，掀起關注和熱議，網友們紛紛送上祝福，認為父愛就是無價之寶，20年的陳皮在廣東地位勘比奢侈品，其他地區可能較難理解其中的意義。對此，網友們也寫下，「陳皮值不值錢我不知道，20年時間夠值錢吧」、「值多少錢另說，心意很了不起」、「能賣出去就值幾十萬，賣不出去，就是普通的農副產品而已」。

延伸閱讀：

年輕卯起來拚！5生肖「愈老愈幸福」錢轉飽飽 退休生活超安逸

【本文獲「TVBS」授權轉載。】