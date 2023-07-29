外父比新郎還有型！19歲女兒出嫁　36歲帥爸爸卻成全場焦點

結婚是人生中的大事，通常都會經過家長同意。河南新鄉一名19歲的女子出嫁，沒想到她的父親只有36歲，當時穿着西裝一起合照，結果「長得比新郎還帥」，離奇的畫面曝光後，瞬間引起熱烈討論。



看着女兒已婷婷玉立，相信這位年輕爸爸很感動吧！（按圖了解）

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綜合陸媒報道，這名年輕爸爸16歲時就已經結婚，當時與年僅17歲的妻子共組了家庭，也有愛的結晶，不過在女兒6歲時，2人離了婚，接着就獨自照顧女兒長大。

如今女兒長大、年滿了19歲，即將嫁給新郎，36歲的年輕爸爸穿着一身鐵灰色西裝出席，眼中可以看得出十分不捨、心疼，甚至還因此落下了眼淚。

不過，爸爸帶着女兒、女婿一起坐在椅子上拍照，畫面卻意外引起討論，原因是爸爸長得太帥，甚至比坐在一旁、身穿黑衣的新郎更加引人注目，因此受到廣泛關注。

不少大陸網民傻眼直言：

．「確定穿灰色西裝的是爸爸？我看他怎麼像女婿」

．「這位當爸爸的，不僅在年齡上跟女兒、女婿相仿，而且長相還比女婿要帥」

．「真的有帥到，黑衣的說是爸爸，我還比較相信」



事實上，這起事件並非近期發生，19歲女兒出嫁的日期為2022年3月間，但事件三不五時就會再度被拿出來討論，顯然內地的網民對於結婚的年齡有着不同看法。

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