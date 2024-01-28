信「神醫」偏方半日飲7升水治療三高　浙江婦水中毒搶救3日險送命

浙江寧波六旬劉姓婦人飽受三高等病痛折磨，早前向所謂「神醫」打聽到喝水可以稀釋治療，結果半日內狂飲7升水，導致水中毒及低鈉血症，被家人緊急送院搶救3日才脫離危險，轉危為安。



《寧波晚報》報道，劉婦多年來患有高血壓、高血脂、糖尿病等三高類疾病，因深受困擾而問診所謂「神醫」，對方讓她「大量飲水」稀釋血糖血脂，疾病就可以「不藥而癒」。

聽信「神醫」偏方後，劉婦便購買7升礦泉水並在半日內飲下，即使喝到最後出現噁心、頭痛、全身乏力、嘔吐等，仍堅持喝完，但很快便陷入昏迷，被家人送入醫院。

劉婦被緊急送往醫院治療。（寧波晚報）

急診接診後，立即將劉婦送至深切治療部搶救並接入呼吸機。經檢查，劉婦的血鈉只有113mmol/L，屬於嚴重的低鈉血症，體內電解質處於失衡狀態，也就是通常所說的水中毒。

醫生解釋，過量飲水導致水中毒後，過剩的水分子會滲透過細胞膜進入全身各處細胞內，而腦細胞則首當其沖，腦細胞的水腫會導致顱內壓升高，輕則出現頭痛、噁心、嘔吐、乏力等，重則會昏迷甚至危及生命。

最終，劉婦經過近7000ml的排尿治療，血鈉恢復至正常水平，轉危為安。醫生提示，過快、過量飲水會危及人的生命。成人每天的飲水量為1.5升到1.7升較為合適，並且最好是分多次、少量飲用。