女演員表演中突雞爪手竟是呼吸性鹼中毒　一文睇清成因及治療方法

內地新晉女演員何藍逗近日在綜藝節目中自曝，自己情緒激動時容易誘發呼吸性鹼中毒，相關話題迅速引發網民熱烈討論，更有不少人分享自己發病的經歷。



據介紹，導師在節目中點評何藍逗表演最後一個動作處理得不好。何藍逗解釋，表演時突然出現呼吸性鹼中毒，導致在表演後半場，手呈現雞爪狀，全身發麻、無法動彈。

何藍逗的經歷引起不少共鳴，不少網民表示也有遇到過類似的狀況，「以前不知情的時候我因為這個打過120。因為有瀕死感」、「原來這就是呼吸性鹼中毒啊 我小時候有幾次哭的很厲害就會這樣 手腳不聽使喚 但是家裏人還以為我是裝出來的」。

上海市普陀區中心醫院呼吸科主任醫師、博導王雄彪介紹，呼吸性鹼中毒最常見的是由於劇烈運動，其次是因情緒緊張導致的過度通氣所引發，一般會出現胸悶、頭暈，嚴重的還會出現休克、抽搐等情況。

王雄彪稱，呼吸性鹼中毒是由於人的過度呼吸，導致體內二氧化碳呼出過多，打破身體酸鹼平衡狀態所致。多數患者能自然緩解，一般情況下不需入院，暈倒是屬於比較嚴重的情況，但其實是身體的一種自我保護，「當暈倒時，人的呼吸自然減慢，呼氣變慢，自己慢慢就緩過來了」。

他表示，當感到胸悶時，不應張口猛吸猛呼，而是應用鼻平穩呼吸。其次，如感到明顯身體不適，可嘗試用紙袋或膠袋套住病人的嘴巴，將呼出的二氧化碳重新吸回到體內。

醫生提醒，非病理性呼吸性鹼中毒一般不會引起死亡，可自我緩解。對於不能緩解的急性病症，建議到醫院就診，例如手指突然異常僵硬，偶爾狀如「雞爪」；口唇麻木，不能言語；出現意識障礙，抽搐、暈厥；心律失常、呼吸驟停等。