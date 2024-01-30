深圳網紅餐廳回收剩飯倒入電飯煲再賣？　店家回應再惹爭議

有消費者反映，1月28日在深圳文和友網紅餐飲品牌「笨羅卜」就餐時，目擊工作人員回收上一桌的剩飯給其他顧客吃用。

1月29日，涉事門店回應稱，餐廳給顧客的米飯都是盛進保溫桶內，而保溫桶內的剩飯通常會留給內部員工，此次事件為員工失誤，錯把留給員工的飯倒在給顧客準備的米飯上。



該名消費者稱，等餐時發現負責打飯的員工把其他顧客吃剩的米飯回收並倒回電飯煲，因為不知道其他顧客是否直接拿勺吃保溫桶內的米飯，所以接受不了這種情況。

社交平台顯示，早在2021年，就有消費者投訴在長沙「笨羅卜」也有類似的情況。有消費者曾在2021年10月發文稱，「眼睜睜看著服務員把每個飯桶裏的飯倒進大鍋，然後再盛出來，端給另外一桌新來的，瞬間倒胃口，不吃了」。

1月29日，「笨羅卜」瀏陽菜館（深圳店）負責人回應稱，給顧客的米飯都是盛進保溫桶內，本著節約糧食的原則，顧客沒吃完或留在保溫桶內的米飯，員工會裝進另一個電飯煲，留給內部員工吃用，「飯是很乾淨的」。

負責人表示，本餐廳為「笨羅卜」在深圳的第一家餐廳，於2023年11月開業。由於餐廳新開，員工也是新來，因此才會有員工把裝給員工的飯，錯倒進給顧客準備米飯的電飯煲。

位於深圳文和友的「笨羅卜」瀏陽菜館。（大眾點評）

據介紹，「笨羅卜」是近年來的網紅餐飲品牌。在社交平台上，該店被稱為長沙新晉的湘菜排隊王，有網友曾表示「排隊三小時起，高峰期能排到1000多號」。目前，「笨羅卜」在全國有12間門店，其中10間在長沙，另外兩間分別位於深圳及株洲。

網民睇法：

雖然說節約糧食是美德，但是給下一桌顧客吃，那就有點缺德了

啊就算是員工也不應該給剩飯吃吧

怎麽知道乾淨？怎麽知道上一桌的人沒有對著飯桶打過噴嚏 咳嗽過？

如果有人直接勺子吃，或者掉了點湯汁，小碎骨啥的進去，你又怎樣應對？飯完全可以按碗上

員工做錯了什麽要吃客人的剩飯 老板怎麽不自己吃 全部打包回去給老板吃好了啊 這公關做得讓人一點都不相信

直接上一碗一碗的米飯吧，不回收真的浪費，回收又太多也處理不了

既然怕浪費糧食，為啥不直接一碗碗上，在商家只提供一盤選擇的情況下，賺了一盤的錢，而客人吃不完，到底誰在浪費？

還是一碗一碗上好一點吧，起碼也能相對減少一點浪費啊，兩個人吃飯也是上一桶或者一電飯煲的飯，四個人也是一桶或者一煲，一直覺得這樣有點不合理

