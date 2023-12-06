教育部：預計2024屆內地高校畢業生數量達1179萬　同比增加21萬

12月5日，中國教育部、人社部在北京召開會議，部署新一屆高校畢業生就業創業工作。據教育部統計，2024屆全國普通高校畢業生規模預計達1179萬，同比增加21萬。



教育部要求，實施「2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，多措並舉促進高校畢業生就業。各地各高校要按比例配備校級就業工作人員。大力開拓市場化社會化就業渠道，持續深入開展高校書記校長訪企拓崗促就業專項行動，推進實施「萬企進校園計劃」， 為畢業生提供更多優質崗位信息。

中國教育部預計2024屆內地高校畢業生數量達1179萬，同比增加21萬。（資料圖片）

日前，教育部印發《關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》，提出26條舉措，要求各地各高校深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，實施「2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，全力促進高校畢業生就業。

據教育部最新統計，2024年內地全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，這也是自2015年以來首次報考人數下滑。《界面新聞》報道稱，自2015年始，內地報考碩士開啟「狂飆」模式，報名人數分別在2017、2020、2022年邁入200萬、300萬、400萬大關，直至今年踩下煞車，雖報考人數創歷史最高，成長率卻是八年來最低，僅3.7%。

據教育部最新統計，2024年內地全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，是自2015年以來首次報考人數下滑。（資料圖片）

智聯招聘《2023大學生就業力調查報告》顯示，2023年高校畢業生中，57.6%的學生進入就業市場，同比增長7%；18.9%的學生「慢就業」；選擇在國內繼續深造的人數同比下滑；慢就業及自由業，合計佔比高達近三分之一。