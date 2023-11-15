國家統計局：正進一步完善青年失業率統計方法　將適時發布

內地6月的青年失業率達到21.3%，創自2018年以來的最高值。8月中旬，國家統計局突然表示，即月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化，引發輿論關注。周三（15日），國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，就青年失業率的統計方法改進情況，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，正在對相關的方法制度進行進一步完善。



劉愛華表示，今年以來，全國城鎮調查失業率穩中有落，就業形勢總體改善。今年以來，黨中央、國務院高度重視大學畢業生包括青年就業群體的就業工作，各地區、各部門也在積極采取措施，千方百計促進大學生就業。隨著促進高校畢業生等青年就業工作長效機制的不斷健全，就業幫扶政策效果的持續顯現，大學畢業生就業狀況將會繼續得到改善。

對於統計局青年失業率的統計方法改進情況，劉愛華介紹稱，近一個時期以來，國家統計局對青年失業率的統計方法和統計口徑進行了認真梳理研究，組織有關部門和專家學者對失業率統計口徑進行了交流研討，同時對基層情況進行進一步調研，在此基礎上，當局正在對相關的方法制度進行進一步完善。等到相關統計工作進一步完善之後，將適時發布有關情況。

另外，據早前通報，10月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.0%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.6%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

7月17日，國家統計局公布上半年經濟數據。其中，青年失業問題依舊突出。據國家統計局的數據，6月份，內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。

中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

8月15日，國家統計局突然宣佈暫停公布青年失業數據，當時官方解釋是：「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨着我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆曾就此表示，不再發布青年失業率帶來的影響有好也有壞。從負面解讀來看，就是不要外界知道數據資料；從正面來看，這可避免「怯志效果」擴大，也就是讓那些認為自己找不到工作、乾脆放棄尋職的怯志者，避免他們以就業環境太差為理由，再挫敗求職意願、就業意願。