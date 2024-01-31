河南學生扮「錦衣衛」迎務工人員返鄉過年　網民怒批：無知太可怕

據《赤焰新聞》報道，1月28日，一條「00後扮錦衣衛迎大家返鄉」的影片，引發網絡熱議。影片顯示，多名穿著疑似錦衣衛服裝的人在洛陽高鐵站迎接大家返鄉，目的是「想讓務工人員下車後感到溫暖」。



不過該影片卻引發部分網民怒批，稱錦衣衛是特務機構，批評地方宣傳用力過猛，更稱這些大學生「無知太可怕」、「沒好好讀過書的大學生」，洛陽市文化廣電和旅遊局辦公室則回應稱，將對此事進行核實瞭解後，再進行回覆。



不過事件發酵後，也出現不少網民站出來力挺這些河南大學生。有網民指出這些大學生穿的飛魚服並不只是錦衣衛制服，錦衣衛也不完全如影劇形象般的「打打殺殺」。批評現在網民太過無限上綱。



據了解，該活動是洛陽地鐵因應農曆新年推出的「喜迎賓」活動，當有女性乘客出現時，大學生扮演的「錦衣衛」們大喊「神都洛陽恭迎公主殿下回城」，吸引不少人停下腳步觀看。

一名周姓扮演者說，「我們這些志願者都是00後大學生，一般是下午兩點到六點半（表演）。不僅是遊客，也希望那些回來過年的朋友們，辛苦一年了，回來以後接受我們盛情迎接，心裡面暖暖的，我們就覺得做得很有意義。」

不過針對他們扮演錦衣衛的行為，有網民批評「無知太可怕」、「毫無文化」、「沒好好讀過書的大學生」；不過亦有不少網民表態支持稱「飛魚服不等於錦衣衛」、「錦衣衛有什麼關係？是滿清遺毒嗎？」、「錦衣衛也不是只搞暗殺，不要只看電影了解歷史」。

內媒報道指洛陽市文化廣電和旅遊局辦公室，工作人員對此回應稱，將對此事進行核實瞭解後，再進行回覆。