【慶餘年】北齊錦衣衛沈重冷血無情　真身于小偉曾傳家暴一線女星

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》劇情愈來愈緊湊，最近新上線的人物北齊錦衣衛鎮撫司指揮使沈重（于小偉飾）令人恨得牙癢癢，為人處事心狠手辣的他對待迎接肖恩（于榮光飾）回北齊的一幕看到不少觀眾恨之入骨。戲內冷血無情的他，早年戲外的他，亦曾傳家暴前女友高圓圓﹑出軌不知名女演員等，因此被不少網友冠以「渣男」稱號。

沈重是一位心狠手辣之人。（《慶餘年》微博圖片）

有收看《慶餘年》的觀眾相信對沈重並不陌生，他是北齊第一權臣。可是除了妹妹之外他似乎對其他人都是以心狠手辣的態度行事。就好似他對待北齊老臣子肖恩的一幕，他完全不尊重對方是前輩，在范閑（張若昀飾）面前將他顏面掃地，對他拳打腳踢至受傷不在話下，在流血的情況下還拖行他至囚車上運回北齊，重點是他全程笑面迎人這一點才可怕，所以他整個人設非常令觀眾討厭，更有不少網友覺得他非常可怕。

將肖恩拖着走。（影片截圖）

沈重好殘忍。（影片截圖）

而在戲外他亦一度令不少人覺得是一個可怕的男人。事因在2011年的時候他與當時的女友高圓圓分手，當時就盛傳他有暴力傾向，分手原因是他家暴女方﹑出軌其他女演員等，以致這一段情最終告吹。當時坊間不斷傳出名為「高圓圓被于小偉玩殘」的消息，事緣當年在微博上有一位自稱是高圓圓的表妹「王小姐」爆料指，公開講他們二人在一起的時候，高圓圓的身上時常有不明的傷痕，懷疑她是被于小偉虐打，不過據指導致他們分手的真正原因是男方出軌不知名女星，而剛好地被高圓圓捉到，所以女方狠心提出分手。當時除了指男方情緒不穩之外，還盛傳過男方逼女友墮胎等消息，令不少網友都覺得于小偉為人實在太差勁。

于小偉曾經同高圓圓相戀過。（視覺中國）

而這位「王小姐」之後遭到內地媒體通過證實的確是高圓圓的表妹，還講到二人曾經感情好到談婚論嫁的地步，女方愛于小偉勝過愛自己，還一起到男方的老家曹妃甸來認祖歸宗添。對於分手後的種種傳聞二人一直沒有作出回應，而于小偉的分手版本是因為二人聚少離多關係，感情變淡才分手，他曾經在內地談話性節目講道：「因為這個職業沒辦法讓你維持一個正常的生活，很多時候你溝通也好，你靠電話，你靠信息，解決不了問題。」還承認二人已經沒有聯繫了。他亦深深明白到與圈內人相戀，因為工作性質時間不穩定的問題，他亦不會再考慮同圈內人拍拖，反而想追求一個「男主外女主內」的家庭節奏。而他亦大方承認自己是屬於大男子主義的男人，曾在節目中公開講過：「這個傳統是不能打破，打破就是要遭天譴的。」令不少在場人士嘩然。

于小偉曾表明自己是大男人主義。（影片截圖）

而如今于小偉亦已經成家立室，與太太育有一名女兒，而巧合地他的太太叫杜園園，看來他同疊字的女生幾有緣份。而高圓圓亦找到自己的真愛，在2014年與台灣男星趙又廷結婚，去年二人的愛情結晶品在北京出世女兒名為Rhea，一家三口非常幸福。