中國成功克隆雪域高原瀕危牛種　為全球首次

1月29日，西藏瀕危牛種資源搶救性保護和種質特性評價項目組宣布，世界屋脊的瀕危牛種—樟木牛和阿沛甲咂牛，在重慶雲陽縣成功克隆，為全球首次成功克隆雪域高原瀕危牛種，也是中國西南地區第一次誕生克隆牛。



報道指，樟木牛和阿沛甲咂牛是世界珍稀地方黃牛品種，屬國家培育適應高原環境品種的戰略資源。根據第三次全國畜禽遺傳資源普查評估，目前僅剩10隻樟木牛，39隻阿沛甲咂牛、1隻可用種公牛，處於瀕臨滅絕狀態。

為了不讓雪域高原瀕危牛種質資源滅失，相關部門和藏渝兩地通過活體保護、體細胞保種、克隆覆原技術，實施搶救性保護。去年2月起，西藏瀕危牛在雲陽縣重慶肉牛繁育場進行克隆胚胎移植，而之所以選擇在重慶雲陽克隆，是因西藏本地克隆牛暫時還不具備條件，但雲陽縣與樟木牛產地樟木鎮氣候和地形條件相似，同時擁有種牛繁育場，可保障克隆需要的軟硬件條件等。

最終，項目組突破高原牛種克隆技術難題，近期成功克隆樟木牛和阿沛甲咂牛公牛各4隻，保障瀕危牛群公牛延續。按計劃，今年夏天，樟木牛和阿沛甲咂牛克隆公牛各2隻會返回西藏，剩餘4隻則繼續留在雲陽培育至成年，進行訓練調教，採集製作 冷凍精液。

至於出生在低海拔重慶的克隆牛，在回到高海拔的西藏後能否生存和適應，政府部門相關負責人和科學家表示，正在研究制定克隆牛相應後續保障措施，會循序漸進地從較低海拔向較高海拔遞進，使其逐步適應高原正常生活。後續還將攻克高原環境下克隆牛生產體系缺乏的難題，探索在西藏本地克隆母牛，補充和豐富保種牛群血統，常規保種技術與克隆技術相結合，構建完善的雪域高原牛種遺傳資源保護利用體系。