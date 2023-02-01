體細胞克隆技術突破！中國首批複製奶牛在寧夏誕生

今年（2023年）春節前夕，三頭利用體細胞克隆技術複製的高產長壽奶牛在靈武市陸續出生，這是中國首次採用克隆技術，透過採集優秀奶牛的耳緣組織，帶回實驗室分離培養成纖維細胞，再利用核移植技術生產胚胎，成功對終生產奶量高於100噸的優良荷爾斯泰因牛（Holstein，也稱荷蘭乳牛）個體進行種質復原保存及良種繁育。



這批克隆牛的原本個體，產奶胎次超過4胎、年產奶量在18噸以上、終生產奶量大於100噸。寧夏科技廳農村科技處處長徐小濤表示，這批克隆牛是百噸明星奶牛群體的核心成員，也是培育自有智慧財產權良種奶牛的核心資源。此次技術取得成功，為破解中國奶牛良種依賴國外的『卡脖子』問題邁出了關鍵一步。」



12月30日，首例體細胞克隆優秀奶牛呱呱墜地。見證全過程的靈武市生產力促進中心主任吳大偉表示，「（這批奶牛）體格較大，都是剖腹產降生。第一頭體重56.7公斤，體高76厘米，體斜長113厘米，出生後半小時開始進食初乳，臨床檢查健康，體型花色與體細胞供體奶牛完全一致。目前，基地已經陸續出生了3頭克隆牛。」

家畜生物學國家重點實驗室（培育）副主任、西北農林科技大學教授靳亞平指出，這批克隆牛的陸續出生，也意味著分佈在不同養殖場的高產長壽奶牛在寧夏獲得了重生，可延續終生產奶量突破100噸的傳奇。

採集耳緣組織培養成克隆胚

這批克隆奶牛是依據生產性能記錄和體型評定，選擇群體中高產長壽和抗逆性能優異的明星奶牛，採集耳緣組織，培養皮膚成纖維細胞，通過核移植生產克隆胚胎，並進行胚胎移植，使其成為百噸明星牛群體的核心成員。

首批移植的120枚克隆胚初檢妊娠率達到42%，200天以上在孕率達到17.5%。標誌著該技術在實際應用中的進一步成熟，首次將克隆技術成功用於奶牛良種培育的關鍵環節，達到國際先進水準，是繼2022年10月奶牛活體采卵-體外胚胎生產（OPU-IVP）技術應用取得成功之後，在奶牛良種繁育技術領域中國的又一重大突破。

靳亞平認為，體細胞克隆技術在新領域的應用，既規避引進活牛可能存在的生物安全風險，也極大地挽救瀕臨淘汰的優質種質資源。批次克隆高產長壽奶牛技術的實現，將使國內適應性和抗逆性能優良的優秀奶牛重生和快速擴群變得不再困難。

2021年，在寧夏科技廳和靈武市政府的支援下，西北農林科技大學奶牛良種繁育創新團隊在靈武市奶牛養殖園區啟動實施相關項目。徐小濤透露，克隆優秀奶牛的首要目標，就是將分散在國內不同區域養殖場、適應性好、抗逆性強、超高產的奶牛種質資源集中，以細胞和活體兩種形式保存。