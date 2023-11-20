耗時3年　中國首隻全流程國產培育克隆貓在青島誕生

據《科技日報》19日報道，中國首隻全流程國產培育克隆貓在青島誕生，標誌著中國在動物克隆領域具有了完整的產業鏈。



青島農業大學成功培育中國首隻全流程國產化培育的克隆貓。（視覺中國）

報道稱，青島農業大學哺乳動物體細胞克隆基地近日迎來新生命——一隻健康活潑的橘貓。這是中國首隻全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞克隆貓，標誌著中國在動物克隆領域擁有了完整的產業鏈。

此次誕生的克隆貓為141公克的雄性橘貓，由代孕母貓懷孕69天後自然分娩。青島農業大學生命科學學院副教授趙明輝介紹，貓的體細胞克隆對設備、試劑和耗材的要求更高，操作更為精細。這次克隆貓的順利誕生，不僅是中國在動物複製技術領域的重要進展，也是中國高階設備製造、精密加工化工等領域快速發展的縮影。

中國首只全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞克隆貓。（青島農業大學 中新網）

國產試劑 國產設備

據報道，本項研究始於2020年。當年，趙明輝帶領研究團隊進行豬體細胞克隆時，發現進口藥品頻繁出現性能不穩定的情況，導致實驗多次出現問題。自那時起，團隊開始嘗試製作國產化的動物體細胞克隆相關試劑。經過多次實驗篩選，團隊今年6月基本完成了國產化試劑的製作工作。

研究團隊多次在國內考察尋找克隆核心設備顯微操作儀及融合儀的生產商，最後與廣州的儀器公司建立合作。該設備生產商根據研究團隊的意見持續改進顯微操作儀及融合儀，最終達到了技術需求。在國產設備及試劑的加持下，中國首隻全流程國產化培育的克隆貓順利誕生。