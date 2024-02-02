緊鄰住宅建祠堂！　「不想住了，賣房」中山小區業主紛紛抗議

寫着「不想住了，賣房」的橫額，近日紛紛出現在廣東中山一個小區的多個單位露台外，原因竟是小區內一座新建的祠堂，距離住宅大廈僅咫尺之遙，惹得業主不滿。



綜合內媒報道，涉事小區為中山市西區街道順心居，因近日新建的一座祠堂，距離住宅大廈僅咫尺之遙，惹得業主不滿，紛紛表示「不想住了」，更懸掛賣樓標語以表達抗議。

據小區附近一間中介公司介紹，所謂祠堂包括一座八角亭、一個魚塘及一座祠堂，這些構築物緊鄰小區第11棟樓，大約去年下半年就已開始施工建設，小區業主已對此屢次表達不滿並進行舉報，甚至不少潛在買樓者亦因此表示「不喜歡了」。

小區工作人員表示，接到投訴後，已迅速聯合相關部門進行干預。目前，八角亭和祠堂的拆除工作正在進行中，魚塘也在處理中。至於為何會在小區內出現此類建築，該工作人員稱，建設方為房地產開發商，小區方面並不清楚。

有網民在社交平台爆料指，相關部門已責令建設方按原規劃圖進行整改，「該是綠化就是綠化，該是建築物就是建築物。」

據了解，順心居小區約在2021年建成交付，由中山市新長江房地產有限公司投資建設，該小區物業則由中山市新長江物業管理服務有限公司負責。目前，順心居小區均價每平方米約9500元人民幣。