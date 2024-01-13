深中通道鋼橋面鋪裝完成　料6月具備通車條件　深圳-中山僅30分鐘

全長24公里的深中通道主線已於去年11月28日全線貫通，並計劃今年6月具備通車條件，屆時深圳至中山的車程亦將縮短至半小時之內。近日，深中通道完成鋼橋面鋪裝，下一步將開始海底隧道內混凝土瀝青路面施工。



周四（11日）下午1時，隨着深中通道伶仃洋大橋東泄洪區右幅瀝青攤鋪結束，深中通道鋼橋面鋪裝圓滿完成，標誌着世界上最大規模的熱拌環氧瀝青鋼橋面鋪裝工程高質量完工。

熱拌環氧瀝青體系是國內適應繁重交通較為典型的鋼橋面鋪裝方案，對施工技術和精細化控制要求極高，具有高模量、高韌性、耐磨耗、抗疲勞等綜合特點，在使用過程中表現出優良的長期路用性能，能夠更好保障路面耐久性、服務質量和行車舒適度。

同時，為更好地適應深中通道外海多變的氣候條件及高鹽高溫的環境，全面提升鋼橋面鋪裝質量，建設團隊自主研發了環氧瀝青智能鋪裝三大系統，即環氧富鋅漆智能噴塗系統、環氧樹脂智能塗刷系統、環氧樹脂自動稱量投放系統。

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大幅提升了施工效率、控制精度和工程質量，每日鋪裝產能可達3萬平方米，2023年曾三次刷新由自己創造的單日熱拌環氧瀝青鋼橋面鋪裝施工面積的世界紀錄。

目前，深中通道項目各項工程建設已進入通車衝刺期，機電、房建、交安及其他附屬工程再度掀起建設熱潮，橋樑護欄、伸縮縫的安裝施工同步推進，農曆新年期間各項工程將持續保持進度不減速，預計海底隧道內混凝土瀝青路面施工亦將於農曆新年前後展開。

深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程，項目全長約24公里，其中橋樑工程長約17公里。項目採用東隧西橋方案，主要由長6.8公里的特長海底鋼殼混凝土沉管隧道、主跨1666米伶仃洋大橋、主跨580米中山大橋、長約13公里非通航孔橋、深圳機場樞紐以及東、西人工島組成，採用設計時速100公里的雙向8車道高速公路技術標準。