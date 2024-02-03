美駐華使館發賀年影片意外成宣洩口　網民：救救中國股市吧

中國股市低迷，股民一片愁雲慘霧之際，周五（2日），美國駐中國大使館官方微博上載一段新聞發言人曾蕾秋向網民賀龍年的短片，然而這戲劇性地成為網民宣洩的場合，他們紛紛湧入留言區呼籲救救A股，還有人直言後悔買A股卻沒買美元。



在影片中，曾蕾秋回顧了去年5件難忘的事，包括美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於美國三藩市會晤，還有多名美國高官與前飛虎隊老兵訪華、費城交響樂團巡演等。她又指，自從搬到北京，自己愈來愈習慣當地生活，包括冬天穿得像「小土豆」並穿秋褲，也對兩名兒子與當地小朋友用流利中文交流表示很開心。她祝福大家龍年大吉，生龍活虎。

不過底下留言區的焦點卻意外落在中國股市上，在分享自己去年最難忘的事時，網民幾乎一面倒地大呻A股慘況，更直接呼籲救救A股，因股民要扛不住了。

網民留言摘錄：

這裏（評論區）的空氣真新鮮

後悔沒買美股ETF

美國股市遙遙領先，救救中國股市

有千言萬語，竟無語凝咽。救救A股金融難民

你們能派幾個人過來接手A股嗎？他們實在搞不好了

是我們國家出了問題！股市是經濟的晴雨表！

後悔一年前沒買美元，卻買入了A股

幾億股民基民今天沒法過年了，年貨都買不起了

深刻印象？我想想，emmm，今天創業板一度跌5%，算不算？

真XX諷刺，自己國家的官方評論區不能自由發言，來美駐華使館下面評論

很無奈股民用這種方式求救，真的是悲哀，疫情三年都沒有現在這樣絕望過



另一方面，官媒《人民日報》周五刊發了對德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）的專訪。科佩表示，他去年4月訪華，明顯感受中國在住房、醫療、教育和基礎設施等方面的進步，「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」。對此，一些網民藉着美國駐華使館的留言區諷刺，「整個股市洋溢著歡樂的海洋」、「中國整個國家洋溢著樂觀向上的氛圍，美國人民你們羨慕嗎？」

據了解，在經歷上周短暫慶祝行情後，中國股市本周持續走弱，三大指數周五全部走跌，其中滬指盤中一度跌至2666.33點，創2020年3月底以來的新低；深成指與創指亦皆寫下波段新低。