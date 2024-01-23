A股大跌　瘋傳江疏影爆倉蝕幾千萬衝去證券公司照片　真相曝光

A股22日再度大跌，滬指盤中跌破2760點，創2020年4月3日以來新低。上海、深圳、北京三市下跌股票近5200隻，上漲股票不到110隻。



伴隨著市場的下跌，22日午後內地社交平台上開始「瘋傳」內地女藝人江疏影購買的金融產品爆倉，並跑去內地證券公司申萬宏源總部的消息。

據網傳截圖，有人稱，江疏影損失幾千萬人民幣。

點圖放大看相關照片：

+ 25

1月22日，A股三大指數低開低走，盤中均下挫超過3%。

截至當日收盤，上證綜合指數收跌2.68%，報2756.34點，再度失守2800點關口，續創近4年來新低，並創2022年4月25日以來最大單日跌幅。

內地女星江疏影，以一部電影《致我們終將逝去的青春》走紅，其他代表作包括《好先生》、《三十而已》等，大部分都是高冷御姐形象，深受觀眾喜愛。值得關注的是，江疏影也是男星胡歌承認交往的女星之一。

【延伸閱讀】日本馬雲學人做YouTuber意外變諧星 唔識用ATM 存款驚見11個零（點圖放大瀏覽）：

+ 22

據《財聯社》報道，江疏影此前確有在申萬宏源投資過雪球產品，但是這次網傳因「爆了」而去申萬宏源集團總部的消息是假消息，所謂「現場」的相關圖片，也是某拍攝現場，而非拍攝於申萬宏源。

據了解，「雪球」是一類期權結構的代稱，存續期通常為1-2年。中證報價稱，雪球產品投資全部為專業投資者，包括銀行理財、私募基金等產品及機構投資者。其面臨的風險主要是市場風險，產品在存續期間敲入不意味著虧損，最終損益取決於產品到期時的市場情況。

國泰君安證券研報指出，雪球期權是一種障礙期權，合約約定敲入價格，標的價格跌破敲入價格時，投資者可能會承擔標的實際損失，合約掛鉤標的以股指類為主。

【延伸閱讀】30歲擁600億人仔身家 「奶茶妹妹」章澤天登清華校友富豪榜第3位（點圖放大瀏覽）：

+ 28

針對近期是否有客戶敲入雪球產品爆倉，上述申萬宏源的工作人員表示，因為涉及客戶私隱，不能透露。申萬宏源一位相關負責人表示：「別問了，江疏影沒來。」另據媒體報道，申萬宏源回應稱網傳截圖為不實消息。

何謂爆倉？簡單來說，就是當虧損額度超過帳戶中的可用保證金時，就會爆倉。特別說明的是，爆倉後，投資者需將虧空補足，否則可能會面臨法律追討，且保證金恢復到所在交易平台規定的比例之後，才能再次進行交易。交易中之所以會遇到爆倉，很多時候都是源自投資者在資金管理、分散風險、管控風險等方面的意識不足或策略不當導致。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】