生食水生蔬菜惹禍　五旬婦染肝片形吸蟲病　醫生：從醫30年來首遇

一名來自福建的50多歲的婦人早前感染肝片形吸蟲病，並前往上海市公共衛生臨床中心治療。醫生表示，自己從醫30多年來還是首次遇到感染肝片形吸蟲病，導致患者染病的元兇，則是她平日經常食用涼拌蔬菜。據了解，人體感染肝片形吸蟲病，多數是通過飲用生水或生吃水生蔬菜所致，對此醫生呼籲勿生食水生蔬菜。



4個月前，患者蘭阿姨突然出現中上部位的反覆腹痛，一開始她並未在意，可是腹痛的頻率和程度之後不斷加重，直到1個多月前到福建當地醫院就診。磁共振成像顯示，其肝內多發異常信號，初步診斷肝膿腫。之後經抗感染、護胃治療半個月，覆查磁共振提示肝內多發異常信號仍然存在，於是實施腹腔鏡下左肝外葉切除術＋右肝穿刺活檢＋穿刺引流術，術後膿液NGS檢測顯示為肝片形蟲、大片吸蟲。

為了根治，蘭阿姨入住上海公衛中心治療，負責的感染科主任黃琴詢問病史時發現，蘭阿姨平時經常食用涼拌蔬菜，尤其喜愛涼拌水芹。這讓黃琴恍然大悟，她解釋，水芹菜等水生植物是肝片形吸蟲的中間宿主，肝片形吸蟲的囊蚴很可能會附着在水芹菜的表面，一旦沒有洗凈、做熟就食用，肝片形吸蟲的囊蚴可能會進入人體，經過小腸，由腹腔入侵到肝臟，再轉入膽管；或從腸系膜靜脈、淋巴管進入膽管，進而導致肝片形吸蟲病。

蘭阿姨平時經常食用涼拌蔬菜，尤其喜愛涼拌水芹。（Sohu）

儘管多次糞便標本檢測未找到寄生蟲蟲卵，肝膿腫引流液也未發現成蟲或蟲卵。惟據流行病學史，臨床症狀及相關實驗室檢查結果，包括蘭阿姨外周血像中嗜酸細胞比例持續達逾30%，臨床還是考慮寄生蟲感染，即肝片形吸蟲病。

黃琴坦言，自己從醫30多年還是首次遇到感染肝片形吸蟲病，而治療該病需要用到特效的驅蟲藥「三氯苯達唑」，但國內沒有生產和銷售該藥的企業，好在她及時通過中國疾控中心寄生蟲病預防控制所，向世界衛生組織（WHO）申請了該藥，使患者可以足量地服用治療疾病。最終，經救治團隊對症下藥，蘭阿姨趕在農曆新年前痊癒出院。

黃琴解釋，人體感染肝片形吸蟲病，多數是通過飲用生水或生吃水生蔬菜所致。對此她提醒，家庭處理食物時，生食、熟食和水果等採用不同的砧板和刀具，並在用後用殺菌的洗滌劑仔細清洗。同時有不建議生吃蓮藕、茭白、水芹、菱角等一些表面或者內部會存在寄生蟲的水生蔬菜。至於如何殺死寄生蟲，她表示，常用的鹽水浸泡方式並無效，建議使用高溫快速焯水，一分鐘左右就能把寄生蟲殺死，同時能保持蔬菜營養價值。