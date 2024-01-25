收7.7萬禮金越南新娘婚後一周消失　湖北男報警牽出跨國婚姻詐騙

近年來，內地社交媒體頻繁爆出「大齡男青年巨額彩禮迎娶海外新娘」的故事，有些從此過上辛福美滿的跨國婚姻生活，而有些背後卻是一場「婚姻騙局」。



據湖北孝感警方1月24日通報，當地警方成功偵破部督「4·14」系列外籍新娘騙婚、偷越國（邊）境案，抓獲犯罪嫌疑人15人，帶破湖南、河南、江西、福建等地案件17起，挽損10萬餘元。

通報案件中，孝感大悟縣一名大齡男青年肖某在2023年4月初，經人介紹花了7.7萬元（人民幣）禮金，迎娶了一名越南籍新娘。解決了家中兒子婚姻問題，一家人十分興奮，憧憬著二人婚後的美好生活。

不料幸福並沒有持續太久，婚禮7天後，剛娶的越南新娘突然不告而別。2023年4月14日，人財兩空的肖某，來到大悟縣公安局報警。

據悉，孝感大悟縣位於湖北東北山區，越南媳婦較多，近年來時常發生類似的「騙婚」案件。大悟警方接警後，立即抽調刑偵、網安、情報、出入境等警力成立專案組立案偵查。

經摸排發現，自2019年以來，大悟縣轄區內共發生5起利用越南新娘詐騙禮金的案件，均因新娘逃票致無法追蹤偵辦。警方在調查詢問相關受害者時發現，雖然每起案件新娘不一樣，但均與大悟縣黃站鎮居民付某和他的越南媳婦阮某賢有關聯。經進一步分析研判，一個從境外組織越南女子通過旅遊簽證進入中國騙婚的團夥浮出水面。

其後，大悟縣公安局組織60餘名警力在湖南、廣東、福建、河南、河北收網，抓獲犯罪嫌疑人15人，成功破獲一起團夥性外籍新娘騙婚、偷越國（邊）境系列案件。

並查明，2018年至23年，嫌犯屈某玉為賺取龐大利潤，夥同阮某賢、韋某玲、梁某山等人，從境外組織多名越南女子透過旅遊簽證進入中國，與大悟男子結婚，並從中收取9萬元至10萬元不等的中介費。得手後，在屈某玉等人的安排下，這些在大悟已婚的越南籍新娘逃往福建福州等地，再次從事婚姻詐騙。

目前，犯罪嫌疑人屈某玉、阮某賢、韋某玲、梁某山等人已全部依法移送訴訟。